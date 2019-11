Hitna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta BiH na čijem dnevnom redu su izmjene i dopune Poslovnika ovog doma zakazana je za srijedu, 20. novembra, s početkom u 12.00 sati.

Foto: 24sata.info

Nako sto je ova informacija danas objavljena zamjenici predsjedavajućeg Predstavničkog doma BiH Nebojša Radmanović i Borjana Krišto uputili su zahtjev za sazivanje sjednice Kolegijuma ovog doma na kojoj bi se utvrdio Prijedlog odluke o izboru članova stalnih komisija Predstavničkog doma Parlamenta BiH.

Prijedlog izmjena Poslovnika po hitnom postupku uputili su ranije poslanici SDS-a i PDP-a Mirko Šarović, Dragan Mektić, Branislav Borenović i Mira Pekić.

Kako saznajemo, inicijativu za održavanjem hitne sjednice, osim SDS-a i PDP-a, zvanično su potpisali i poslanici iz SBB-a, SDP-a BiH, DF-a, PDA, Naše stranke, Nezavisnog bloka, te A-SDA.

Predstavnici SDA javno su kazali da će podržati ovu inicijativu, ali poslanici ove stranke nisu zvanično stavili svoje potpise na zahtjev za održavanje sjednice. Podršku nisu uputili poslanici SNSD-a, kao ni HDZ-a BiH.

Borenović: Vidjećemo ko će glasati za deblokadu Parlamenta, nije na štetu RS

"Kako smo najavili prije desetak dana, pripremili smo inicijativu za održavanje posebne sjednice Predstavničkog doma. Svi osim nove vladajuće BiH koalicije koja je izabrala rukovodstvo Parlamenta potpisali su našu inicijativu, a da li će glasati za nju, vidjećemo na samoj sjednici", kaže za Vijesti.ba lider PDP-a i poslanik ove stranke u Parlamentu BiH Branislav Borenović.

Kako pojašnjava, ovim se onemogućava da bilo ko blokira rad parlamentarnih komisija i da, ukoliko stranke i Kolegij Parlamenta BiH ne predlože parlamentarna tijela, to čini Predstavnički dom, isključivo uz poznate procedure kojim se čuva postojeći ustavni okvir Republike Srpske, jer "to i nije, niti će, što se nas tiče, ikada biti predmet inicijative za poslaničkim izmjenama".

"Pored isključivo netačnih i paušalnih optužbi, niko iz SNSD koalicije nije konkretno rekao, niti naveo ijedan argument kako ove izmjene idu na štetu Republike Srpske", kategoričan je Borenović.

Šarović: Podrška najmanje 27 poslanika

Predsjednik SDS Mirko Šarović kazao je da bi zahvaljujući inicijativi SDS-a i PDP-a na predstojećoj sjednici trebalo da bude odblokiran rad Predstavničkog doma.

"Vjerujem da imamo podršku najmanje 27 poslanika, neki od njih su već potpisali našu inicijativu, tako da smatram da ćemo za ovu odluku imati mnogo više od nadpolovične većine“, kazao je Šarović.

Pojašnjava da će se izmjenom Poslovnika odblokirati rad Predstavničkog doma na način da i dalje svoje predstavnike u komisiji mogu dati sve stranke, među kojima je i SNSD.

"Ali ukoliko ne žele da to učini njihova mjesta će popuniti drugi na privremenoj osnovi, sve do trenutka kada se oni predomisle i to je suština", pojasnio je Šarović.

Nikšić: Ozbiljan korak ka deblokadi Parlamenta

Inicijativu je podržao i SDP BiH, a predsjednik ove stranke Nermin Nikšić istakao je da je cilj "učiniti sve što je u našoj moći da bi se deblokirao rad Predstavničkog doma".

"Mogu reći da mi je drago što je naša namjera dala rezultat jer je, nakon godinu, a kao direktni rezultat naše inicijative, SNSD poslao prijedlog kandidata za radna tijela. S jedne strane, očito je da su svjesni da bi se izmjenama i dopunama Poslovnika postigao željeni efekt, a s druge strane to dokazuje kako se mogu prevazići blokade kada se pokaže dovoljno odlučnosti", kazao je Nikšić za Avaz te poručio:

"Ovim se ništa još ne rješava kad je u pitanju deblokada konstituiranja Vijeća ministara, ali se pravi prvi ozbiljan korak ka deblokadi rada Parlamenta".

Đapo: SBB će podržati izmjene Poslovnika

Da će SBB podržati izmjene Poslovnika Predstavničkog doma državnog Parlamenta potvrdila je poslanik ove stranke Edita Đapo.

"Uvaženi poslanik Damir Arnaut je potpisao inicijativu i pomagao je kolegama iz SDS-a i PDP-a. Istina, SNSD je dostavio prijedloge članova za stalne komisije i otklonjena je blokada koja je trajala čitavu godinu. Predložene promjene Poslovnika o radu otklanjaju mogućnost da u budućnosti imamo ovu vrstu blokade od bilo koje stranke", kazala je ona.

Košarac: Opasan i štetan prijedlog izmjena Poslovnika

S druge strane, SNSD se protivi izmjenama Poslovnika Predstavničkog doma. Šef Kluba poslanika ove stranke Staša Košarac mišljenja je da zahtjev za održavanjem hitne sjednice predstavlja nastavak ignorisanja odluka i zaključaka institucija RS.

"To je nastavak štetne i opasne politike koju predstavnici SDS-a i PDP-a u Sarajevu punih pet godina vode protiv Republike Srpske i njenih institucija. Zaključci Narodne skupštine Republike Srpske jasno pozivaju te dvije stranke da zaustave proces predlaganja i donošenja izmjena Poslovnika Predstavničkog doma koje su izrazito štetne po ustavnu poziciju predstavnika Republike Srpske u zajedničkim institucijama i po interese srpskog naroda", poručio je Košarac u izjavi za Srnu.

On je ponovio da bi, prema izmjenama Poslovnika Predstavničkog doma koje predlažu poslanici SDS-a i PDP-a, teoretski bilo moguće da poslanik SDA iz Republike Srpske, kome prema važećem Poslovniku pripada svega jedna pozicija u stalnim komisijama Predstavničkog doma, bude biran u svih šest stalnih komisija tog Doma.

"To je pogubno po interese Republike Srpske zbog čega još jednom pozivam SDS i PDP da povuku opasan i štetan prijedlog izmjena Poslovnika Predstavničkog doma", poručio je, između ostalog, Košarac.

Osmanović: SDA javno podržala inicijativu

Šef Kluba poslanika SDA Adil Osmanović ranije je kazao da je ova stranka javno podržala inicijativu za sazivanjem sjednice na čijem dnevnom redu su izmjene Poslovnika koje bi omogućile deblokadu rada Parlamenta.

"Jedini razlog tome što je nismo dosad potpisali je što nam nije ni dostavljen pisani prijedlog", kazao je on, te poručio:

"Svaka inicijativa koja će voditi ka deblokadi Parlamenta ima našu podršku".

(24sata.info)