Najviše štete Republici Srpskoj su nanijele prenesene nadležnosti koje su nametali visoki predstavnici, a jedina stranka čiji su poslanici pristajali da u parlamentima potvrde i ozakone takve stvari bio je Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), izjavio je Davor Šešić, poslanik Srpske demokratske starnke (SDS) u Narodnoj skupštini RS.

Davor Šešić / 24sata.info

On je rekao da, zahvaljujući takvom ponašanju SNSD-a, Brčko više nije u sastavu RS, upravo zato jer su poslanici te stranke, kako je saopćeno iz SDS-a, omogućili da se promijeni Ustav BiH i uspostavi Distrikt.



Šešić kaže da SNSD „koristeći se jeftinim trikovima“ sada pokušava prekrajati istoriju želeći svoje greške pripisati drugima.



-To su pokušali i na posebnoj sjednici Narodne skupštine RS, ali su iz te priče izašli kao gubitnici. Tu sjednicu SNSD je ustvari sazvao kako bi dobio vremena za pregovore za formiranje Vijeća ministara - kazao je Šešić.



Ocijenio da je matarijal koji se našao pred poslanicima na toj sjednici bio „skandalozan i napravljen tako da se onemogući bilo kakvo jedinstvo“.



Govoreći o zaključcima koji su tada usvojeni, Šešić je rekao da oni nisu sporni, ali da je mišljenje SDS da neki od njih kasne po petnaest i više godina.



-Protiv bonskih ovlaštenja je trebalo reagovati onda kada su korištena i kada su poslanici tražili da se zaštite funkcioneri iz Srpske koji su se našli na meti visokih predstavnika. SNSD to tada nije činio zato što su im upravo ta bonska ovlaštenja omogućila dođu na vlast i da sklone na stranu svoje političke protivnike iz SDS - podsjetio je Šešić, dodajući da je SDS jedina stranka koja je na svojoj koži osjetila bonska ovlaštenja.



(FENA)