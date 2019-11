Univerzitetski profesor i akademik Slavo Kukić komentirao je za Vijesti.ba sastanke koje su prethodne sedmice imali lideri tri vodeće političke stranke u BiH – SDA, HDZ, SNSD.

Foto: 24sata.info

Kada su u pitanju spomenuti sastanci i očekivanja od njih, profesor Kukić kaže da ne očekuje bukvalno ništa, jer oni nisu ponudili ništa novo u odnosu na prethodne sastanke, te ih Kukić smatra samo nastavkom igrokaza kojeg gledamo preko 13 mjeseci.

„Nažalost, i nastavak političke farse koju etnonacionalisti ovom narodu, kako god se on etnički izjašnjavao, prodaju punih 30 godina. Farsu zbog koje je izgubio svoje najmilije, zbog koje je i danas djecu primoran ispraćati u bijeli svijet, zbog koje, usprkos svemu tome, opet aplaudira i zbog koje će – iako, ta vrsta mazohizma svojstvena može biti samo maloumnima – etnonacionalistima i na slijedećim izborima dati glas kako bi ga mogli nastaviti uništavati. Ali, tu se ništa ne može. I pomoći nitko ne može. Tako će biti dok god tom istom narodu ne dođe iz dupeta u glavu“, kaže profesor Kukić.

Na pitanje šta Čović i Izetbegović podrazumijevaju kada kažu da su otoplili odnose i približili stavove, profesor Kukić odgovara da je to opet prodaja magle sirotu svijetu.

„U stvarnosti, zapravo, a to se moglo iščitati i iz podteksta njihovih izjava nakon najnovijeg sarajevskog sijela, dogovorili nisu baš ništa. Svatko od njih je ostao i dalje u svojim rovovima. Zašto? Moguće je da svaki od njih očekuje da logikom iscrpljivanja prisili onog drugog na popuštanje, a moguće je da status quo odgovara i jednom i drugom, a prema vani prodaju zjake kako bi izazvali dojam da, kao eto, nešto čine – i da su i ovaj put, kako bi Izetbegović rekao, napravili jedan korak, odnosno da se, Čovićevim vokabularom, nadaju kako će čitavu priču dovesti do kraja za nekih desetak-petnaest dana“, smatra naš sagovornik.

Čović nakon sastanka s Izetbegovićem kaže da je za NATO i EU put BiH, a dan kasnije nakon sastanka s Dodikom kaže da podržava stavove SNSD-a koji je opet protiv NATO-a puta. Kukić smatra da tu nema logike, te da je Čović zapravo protiv i EU i NATO puta.

„Prvo, Čović je jako zainteresiran za status quo. A to, drugim riječima kazano znači da je u stvarnosti i protiv NATO i protiv EU puta. Jer, ti putevi njega, kako stvari stoje, iz pozicije političke neupitnosti i moći kakvu na ovim prostorima odavno nije imao nitko, vode izravno u zatvor“, smatra akademik Kukić.

S druge strane, dodaje Kukić, status quo mu osigurava svrstavanje uz Dodika, i on to čini u najneskrivenijoj formi, i orijentacija, ne prema Briselu nego prema Moskvi i Pekingu. Jesu li toga njegovi glasači svjesni ili ne, i smeta li im to, sasvim drugo je pitanje.

„Pošto je tim istim vrijednostima u istoj, možda i većoj mjeri, i iz istih ili sličnih razloga, vjeran i Milorad Dodik, timsko djelovanje na koje su se opredijelili sasvim je logičan slijed stvari“, kaže Kukić.

Kada je u pitanju budućnost ili skoro rješenje ove teške situacije, Kukić kaže kako ne vidi neko skoro rješenje.

„Ne. Jer, onima koji kontroliraju procese, odgovara isključivo ovakvo stanje – stanje da se ništa ne mijenja, stanje koje im pomaže u održavaju strahova, stanje kojim produžavaju sklonost etničkom homogeniziranju oko glavnih etničkih osi, u biti stanje kojim u sedlu moći i dalje ostaju oni“, kaže on.

On dodaje da u prilog tome, a ista priča se može izvesti na sve tri strane, svjedoče i najnoviji potezi SNSD-a na državnoj razini.

„Od uvjetovanja konstitucije Vijeća ministara blokadom formiranja komisija državnoga parlamenta odustali su onog časa kada je postalo izvjesno da bi im i komisije i državni parlament, a i Vijeće ministara, mogli izmaći iz ruku. Vidite kako preko noći poslaše prijedlog svojih ljudi za te komisije. No, ima on druge instrumente kako da igrokaz, kojim se produžava status quo, nastavi. Komisije će se formirati, ali neće raditi. Ili, uvjetovat će se rad drugih komisija akcijama komisije koja, a to je najavio jedan od Dodikovih jastrebova, treba predložiti Vijeće ministara. I sve to obrazlažu obranom interesa RS-a i srpskog naroda – iako, sve to nema nikakve veze niti sa interesima Srba, niti s interesima RS-a nego samo i isključivo s interesima jedne interesne grupe, one oko Milorada Dodika“, zaključio je Slavo Kukić.

