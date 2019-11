Socijaldemokratska partija BiH poziva direktoricu Univerzitetsko-kliničkog centra u Sarajevu da podnese ostavku, jer time što ne dozvoljava liječenje jednog djeteta u ovoj ustanovi, direktno krši Hipokratovu zakletvu, za koju se nadamo da je nekad položila.

Nermin Nikšić / 24sata.info

Saopćeno je ovo danas iz SDP-a BiH.



Iako su prijetnje medicinskim radnicima nedopustive, kao što je to bio slučaj prilikom prijetnji doktoru Edi Hasanbegoviću, koje ovim putem osuđujemo, ipak se ne možemo oteti utisku da su ovakve prijetnje direktan produkt višegodišnje represije i ušteda nauštrb pacijenata direktorice Izetbegović navoda iz SDP-a.



Dodaju da ušteda na osnovnim medicinskim potrepštinama na UKCS traje već godinama, što je dovelo do toga da medicinski radnici ove ustanove postanu svojevrsna meta nezadovoljnih pacijenata, koji svoje nezadovoljstvo jedino mogu iskaliti na medicinskim radnicima.



Kada se tome doda da je veliki broj stručnjaka direktorica bukvalno otjerala sa UKCS i da se često provodi mobing nad radnicima koji se ne žele povinovati vladavini direktorice u kliničkom centru, potpuno je jasno zašto dolazi do situacija u kojima će jedino, nažalost, deblji kraj izvući medicinsko osoblje, a ne direktorica Izetbegović, kažu iz SDP-a i dodaju:



Podsjećamo direktoricu Univerzitetsko-kliničkog centra u Sarajevu da je ova medicinska ustanova vlasništvo svih građana Federacije BiH, a nije njena privatna bolnica, u šta je pokušavaju uvjeriti njen muž Bakir i ostali čelnici SDA.



Ukoliko je u direktorici ostalo zrno morala, pozivamo je da odmah dozvoli nastavak liječenja djeteta iz navedenog slučaja, a ukoliko se to ne desi, neka odmah podnese ostavku i posveti se parlamentarnom radu i tako pokuša pomoći građanima FBiH, jer je očito nesposobna da bude direktorica najveće kliničke ustanove u Bosni i Hercegovini.



