Predsjedavajući Kluba zastupnika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac zatražio je da se bez daljnjeg odgađanja konstituira Komisija za pripremu izbora Vijeća ministara, čiji su članovi imenovani na konstitutivnoj sjednici ovog doma još 6. decembra prošle godine.

Staša Košarac / 24sata.info

- Pitam sve one koji SNSD optužuju za bilo kakve blokade, zašto još nije konstituirana Komisija za pripremu izbora Vijeća ministara, koja se, u skladu sa Poslovnikom, prva konstituira i čeka odluku Predsjedništva BiH o imenovanju predsjedavajućeg Vijeća ministara. Članovi te komisije imenovani su prije skoro godinu u Predstavničkom domu i ne postoje nikakve prepreke da se ona konstituira, odnosno da se izabere njeno rukovodstvo - izjavio je Košarac.



On je ponovo pozvao zastupnike SDS-a i PDP-a u Predstavničkom domu da povuku inicijativu za izmjenu Poslovnika tog doma te je izrazio ogorčenje najavama predsjednika SDS-a Mirka Šarovića da bi zastupnici SDS-a i PDP-a mogli nastaviti s aktivnostima na provođenju te inicijative uprkos zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske kojima su pozvani da u tome ne učestvuju.



- Takve izjave svjedoče o namjeri Šarovića i svih onih koji su podržali tu inicijativu da nanesu ogromnu štetu ustavnoj poziciji i interesima Republike Srpske u zajedničkim institucijama BiH. Jesu li Šarović i Borenović uopće svjesni šta predlažu i kakvu bi to štetu nanijelo Republici Srpskoj ako se izglasa? Prema tim izmjenama Poslovnika, teoretski je moguće da SDA, koja ima samo jedno od 18 mjesta u stalnim komisijama za zastupnike iz Republike Srpske, predloži Adila Osmanovića u svih šest stalnih komisija Predstavničkog doma - upozorio je Košarac.



Dodao je da je posebno ogorčen Šarovićevom najavom da obavi konsultacije sa strankama sa sjedištem u Sarajevu koje su podržale inicijativu SDS-a i PDP-a za izmjene Poslovnika.



- Šaroviću, očito, ne pada na pamet da poštuje zaključke Narodne skupštine Republike Srpske niti da obavi konsultacije sa predstavnicima institucija i političkim partijama iz Republike Srpske. To je pogrešno, neprihvatljivo i predstavlja čin izdaje interesa Republike Srpske i srpskog naroda - naglasio je Košarac.



(SRNA)