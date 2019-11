Lideri SNSD-a Milorad Dodik i HDZ-a BiH Dragan Čović danas su u Mostaru komentarisali mogućnost zajedničkog sastanka sa trećim partnerom, predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem.

Foto: 24sata.info

"Dosadilo mi je sjediti sa njim, ali ponekad moram i što neću", poručio je Dodik na konferenciji za novinare nakon sastanka sa Čovićem.

On je dodao da će sa predsjednikom SDA održati sastanak ukoliko osjeti da ima elemenata za iskorak.

"Ja ću sjesti sa svakim živim. Ali, sa njim sjediti to su obična prela koja ničemu ne služe. Čovjek koji potpiše, pa ne valja... Čovjek koji sjedi sa nama dvojicom i traži da mu nešto upišemo u dokument, pa mu mi upišemo, a onda on neće da potpiše, jer smo mi brzo pristali, pa je to njemu sumnjivo. Onda on ode da pita neke svoje, pa mu oni kažu da sačeka, pa onda ništa ne urade...Ja ne vidim svrhu svega toga".

Lider SNSD-a ističe kako neće da legalizuje "takvu vrstu bezobraštine koja podrazumijeva da se stalno sjedi, a da se ništa ne pomijera", prenose Vijesti.ba.

"Ali ako nešto možemo pomjeriti, eto mene. Ne treba on mene zvati", dodao je Dodik.

Čović je, odgovarajući na isti upit, podsjetio da su delegacije HDZ-a BiH i SDA nedavno razgovarale o izmjenama Izbornog zakona i formiranju vlasti.

"I danas smo se dogovorili da čim se stvore neku preduslovi, zato je razlika u optimizmu između Dodika i mene, ja sam zagovornik ideje da sjednemo zajedno i da otkočimo ovaj proces. Tu postoje još neke nijanske koje moramo utvrditi, ali je evidentno došlo vrijeme da se uspostavi Vijeće ministara BiH, a time i da Parlament počne raditi", poručio je Čović.

(24sata.info)