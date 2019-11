Delegacije SNSD-a i HDZ-a BiH, predvođene liderima Miloradom Dodikom i Draganom Čovićem, razgovarale su danas u Mostaru mogućnostima formiranja vlasti na nivou BiH.

Sagovornici su zadovoljni dinamikom današnjeg razgovora, kao i dosadašnjom međustranačkom saradnjom, konstatovano je na konferenciji za novinare nakon sastanka.

"Jedino oko čega nismo saglasni je optimizam u vezi sa formiranje vlasti", poručio je Dodik u šaljivom tonu, prenose Vijesti.ba.

Čović je kazao kako duboko vjeruje da je krajnje vrijeme da se uspotavi Vijeće ministara BiH, te da počne normalno funmckionirati.

"Čini mi se da više nismo daleko od toga", konstatovao je on.

Kako je naveo, zadovoljan je današnjim razgovorom sa delegacijom SNSD-a i aktivnostima koje su stavili pred sebe.

"Što se tiče nekih drugih problema, kada je uz pitanju saradnja naše dvije stranke, ono što možemo uraditi na lokalnom nivou, također smo se dogovorili da ovaj intenzitet prenesemo na sve naše organizacije od najnižeg do najviših, kako bi otklonili probleme u normalnom funkcioniranju u pojedinim područjima u BiH", kazao je Čović.

Uvjeren je da će politički akteri vrlo brzo biti u prilici da naprave iskorak, odnosno formiranju Vijeće ministara BiH, a time i Parlament BiH u punom kapacitetu.

Dodik je rekao da rukovodstva SNSD-a i HDZ-a BiH održavaju sastanke u kontinuitetu.

"Bila je prilika da konstatujemo da smo ponovo u jednom dobrom intenzitetu saradnje, koji karakteriše jedno duboko razumijevanje pitanja i značajna saglasnost o mnogim stvarima, procedurama ili rješenjima od obostanog interesa", rekao je Dodik.

Čovića i njegovu ekipu, kako navodi, upoznao je s namjerama RS-a vezano za kršenje Dejtonskog sporazuma i zaključcima koje je donijela NSRS, a "koje namjeravamo provoditi u operativnoj dionamici koja bude realno moguća“.

"Razgovarali smo i o odnosima na nivou BiH. Ta vrsta priče oko formiranja Savjeta ministara BiH svkakako je zamorna. Mi imamo već tu saglasnost, tako da se oko toga svakako ništa nismo trebali ni nanovo dogovarati", dodao je Dodik.

Identičan stav: Prvo formirati Vijeće ministara

Dodik je zahvalio HDZ-u koji je, kako je naveo, u svojim programskim orijentacijama otvoren za pristup NATO integracijama, ali "ne smatra da je operativno potrebno zaustaviti svaki drugi nivo u BiH zbog nekih tehničkih pitanja kao što je ANP, što je problem za nas".

"I taj pristup da prvo treba formirati Vijeće ministara BiH od početka i HDZ i SNSD promovišu. Ali za sve u BiH je potrebna i treća strana, i mi to razumijemo", napomenuo je Dodik.

Njegovo je uvjerenje, što se tiče odnosa na nivou BiH, da je pitanje ANP-a stavljeno na dnevni red da bi se spriječila neka druga pitanja.

Podrška izmjenama Izbornog zakona

Predsjednik SNSD-a ukazao je i da su izmjene Izbornog zakona u BiH veoma značajno pitanje.

"Mi podržavamo HDZ, jer to odgovara i nama, u nastojanju da se dođe do izbornih procedura i rješenja koja će omogućiti da konstitutivni narodi biraju svoje predstavnike, odnosno da drugi narodi ne mogu da biraju drugima predstavnike. To bi bitno poboljšalo odnose u BiH i stavilo na realni putokaz moguća rješenja. Ovako kada manipulišete na tom nivou, onda ste spremni da manipulišete na svemu", poručio je Dodik.

Volio bih da sam optimista ko Čović

- Njihova manipulacija sa izborom Hrvata bošnjačkim glasovima ima za cilj da degradira poziciju Hrvata, njihova politička i ustavna prava. I to je valjda svakome razumljivo. I zato je potrebno, zbog ukupne atmosfere, da se ne gube godine - dodao je Dodik.

Prema njegovim riječima, većinska volja dva konstitutivna naroda u BiH govori o tome da je potrebno doći do rješenja Izbornog zakona koja će omogućiti da se svi komotno osjećaju i da ne može da dođe do majorizacije bilo kojeg naroda.

- SNSD stoji iza takvih rješenja, jer i mi smatramo da srpska populacija u FBiH mora da ima svoje adekvatne predstavnike, a ne neke špekulante koji se pojavljuju na različitim nivoima i u različitim strukturama i onda u FBiH odrađuju poslove za druge, mimo interesa Srba - konstatovao je Dodik.

Kako je rekao, prosto je nevjerovatno da se to toliko vremena ne želi promijeniti, što dovodi do teškog položaja jednog konstitutivnog naroda.

Volio bi Dodik, kaže, da je optimista kao Čović, ali smatra „da ovi zezatori iz Sarajeva naporno rade na tome da onemoguće bilo kakav napredak“.

- Sutra kad se stvore uslovi za održavanje sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine, i kada to uradi Predsjedništvo, mi smo spremni da naši poslanici dođu i glasaju za strukturu Savjeta ministara koju smo dogovorili u okviru razgovora vezano za sporazum tri partije - pojašnjava Dodik.

- Predložio sam da se ponovo vidimo i promijenimo onaj zadnji član i da kao rok za njegovo provođenje umjesto 30, bude još petnaestak dana. Ako za to postoji volja, mi smo spremni, a inače mlatarati po tim sastancima po Sarajevu je zaista zamorno. Neko uživa u tome. To su najneproduktivnija mjesta na kojim sam ja ikada bio u životu - dodao je Dodik.

Dodik smatra da Bosni i Hercegovini pomaže jasna, principijelna politika svih, „a ne muljaža koju vidimo od strane Bošnjaka i njihovih političkih psredstavnika“.

- Ako i dogovorite neku stvar s njima, niste sigurni da će to biti već sutra provedeno. Jedino u čemu se ne slažemo ja i Dragan je optimizam. Ja nemam tu vrstu optimizma - izričit je Dodik.

Otkud odluka da SNSD imenuje kandidate za komisije

Odgovarajući na pitanja novinara, Dodik je pojasnio i odakle najednom odluka SNSD-a da imenuje kandidate za komisije u Parlamentu BiH.

- Mi smatramo da ne treba da radi ni Predstavnički dom dok se ne dogovorimo oko formiranja Savjeta ministara. I to je bila naša bazična politika. Zato nismo ni predlagali članove za sastave komisija, očekujući da će doći do dogovora. Ako neko ima pravo da blokira Savjet ministara, onda i mi imamo pravo na svoju političku odluku da li da radimo ili ne - kazao je Dodik.

U međuvremenu se, potcrtava Dodik, desilo više novih stvari, među kojima je i „želja SDS-a i PDP-a da, u cilju očuvanja njihovih ljudi u Savjetu ministara - što je njihov primarni cilj, zajedno sa partnerima iz Sarajeva, prije svega sa SDA, promijene Poslovnik, čime bi trajno urušili pravo na adekvatnu reprezentativnost i predstavljanje srpskog naroda, u skladu sa izraženom političkom voljom“.

- Ukoliko bi se dozvolilo da idu izmjene ovog Poslovnika, kako su to predložile ove dvije stranke, to bi značilo da manjinski dio političke volje u potpunosti zauzima sva mjesta u parlamentarnim komisijama, „što nije adekvatno predstavljanje i sigurno bi bilo na štetu dugoročnih odnosa i u samoj BiH“.

Stoga je SNSD, pojašnjava, i odlučio da u prvom koraku predloži svoje kandidate za popunu komisija u Predstavničkom domu, te u toj stranci vjeruju da su na taj način obesmislili inicijativu vezano za promjenu Poslovnika.

