Klub poslanika SNSD-a u Parlamentu BiH dostavio je Kolegijumu Predstavničkog doma prijedlog za svih šest stalnih komisija ovog doma, potvrdio je za Vijesti.ba predsjedavajući Kluba Staša Košarac.

Kako je istakao, to je odgovor SNSD-a na inicijativu SDS-a i PDP-a o deblokadi Parlamenta BiH.

"To je naš odgovor na činjenicu da SDS i PDP u zajedničkim institucijama BiH nastavljaju sa orkestriranim djelovanjem protiv Republike Srpske i njenih institucija, nanoseći ogromnu štetu interesima srpskog naroda. Predstavnici ove dvije stranke nastavili su sa aktivnostima na provođenju njihove inicijative o izmjenama i dopunama Poslovnika Predstavničkom doma, uprkos zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske koji obavezuju predstavnike Republike Srpske u Predsjedništvu BiH, u Predstavničkom i u Domu naroda Parlamenta BiH, kao i u Savjetu ministara, da ne učestvuju u mijenjanju Poslovnika o radu i drugih akata na način da se tim izmjenama smanjuje broj predviđenih srpskih glasova i glasova iz Republike Srpske za donošenje odluka iz njihove nadležnosti", kazao je Košarac.

Umjesto da poštuju zaključke Narodne skupštine Republike Srpske, naglasio je, SDS i PDP su saveznike tražili i našli u SDA i drugim bošnjačkim partijama sa sjedištem u Sarajevu.

Svi oni udružili su se da promijene Poslovnik, čime se ugrožava ustavna pozicija predstavnika srpskog naroda u zajedničkim institucijama i na drastičan način slabi pozicija poslanika iz Republike Srpske u parlamentu BiH", smatra naš sagovornik.

Prema njegovim riječima, SNSD to nikada neće dopustiti.

"To je ključni razlog zbog kojeg smo dostavili prijedlog članova u stalnim komisijama Predstavničkog doma. SNSD je izričito protiv izmjena Poslovnika. Iskoristićemo sve kapacitete koje imamo u zajedničkim institucijama da predstavnike SDS-a i PDP-a spriječimo u njihovom antiustavnom djelovanju, uperenom direktno protiv interesa Republike Srpske i srpskog naroda. To je mandat kojeg su nam povjerili građani Republike Srpske i mi ćemo to povjerenje opravdati", kategoričan je šef Kluba SNSD-ovih poslanika u Parlamentu BiH.

