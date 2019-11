Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz entiteta Republika Srpska Milorad Dodik izjavio je večeras u Istočnom Sarajevu kao kapitalni projekat u vremenu koje dolazi naveo izgradnju auto-puta od Beograda ka Sarajevu, preko Višegrada i Rogatice.

Foto: Facebook

"Od toga se odustati neće, potrebno je nekoliko odluka na nivou BiH kako bi se nastavilo sa tim aktivnostima", rekao je Dodik, podsjećajući da zastoj u formiranju vlasti na nivou BiH predstavlja smetnju u ovim aktivnostima.



Član Predsjedništva izrazio je posebno zadovoljstvo što je u Istočnom Sarajevu izgrađena Bolnica "Srbija" i rekao da će se učiniti sve da se riješi problem dugovanja iz prošlosti ove zdravstvene ustanove i da se bolnica kadrovski ojača.



Dodik je konstatovao da je potrebno poboljšati bezbjednosnu situaciju u Istočnom Sarajevu.



"Ljudi ovdje moraju biti sigurni. Znamo da postoje loše prakse koje su dovodile do stradanja nedužnih ljudi", rekao je Dodik, podsjetivši

na nerazjašnjena ubistva.



Kazao je da je RS finansijski stabilna i da je daleko manje zadužena nego ranije u odnosu na bruto domaći proizvod.



"Stabilna finansijska situacija je ono što omogućava isplatu obaveza i investicije", rekao je Dodik u Istočnom Sarajevu na skupu koji je okupio predstavnike društvenog, poslovnog i političkog života tog grada.



On je naveo da budžet RS ne pravi dubioze i da bi u ovoj godini mogao da zabilježi suficit, dok se već iduće godine planira suficit u iznosu oko 20 miliona KM.



Dodik je podsjetio da su izdvajanja iz budžeta RS za servisiranje dugova prethodnih godina dostigla 700 miliona KM na godišnjem nivou, da se to sada spušta na 500 miliona, a da bi za dvije-tri godine trebalo da iznosi 300 miliona KM.



"Želja nam je da se poboljša stanje u realnom sektoru", naglasio je Dodik, podsjećajući da neka rješenja iz prošlosti, poput privatizacije, nisu bila dobra.



Prema njegovim riječima, privatizacija je bila loša i nije dala rezultate niti održala privrednu strukturu koju je RS imala prije, pa čak i u ratu.



"Potrebno je da tragamo za načinima kako pomoći realnom sektoru, potrebno je promijeniti matricu poslovanja", naglasio je Dodik.



Dodik je podsjetio i na dug u oblasti zdravstva za poreze i doprinose koji u Republici Srpskoj iznosi skoro milijardu KM.



On je najavio da se priprema emisija obveznica RS na inostranom finansijskom tržištu, putem koje bi trebalo da bude riješen ovaj problem i popravljeno stanje u zdravstvu.



"Zdravstvo je nešto što bitno opterećuje stanje javnog duga zbog dugova i ogromnih investicija", istakao je Dodik.



On je konstatovao da će ulaganjem u Klinički centar u Banjaluci i njegovim kapacitiranjem kao vodeće zdravstvene institucije u RS, te rekonstrukcijom i izgradnjom bolnica u Nevesinju, Bijeljini, Gradišci, Doboju, Zvorniku i Trebinju završava investicioni ciklus u bolničke objekte.





(SRNA)