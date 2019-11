Građani BiH, i oni su za NATO integracije i oni koji su protiv, nisu dobro informirani o Savezu, ocijenio je u intervjuu za današnje "Oslobođenje" mađarski ambasador u BiH Krisztian Posa.

Mađarska je od ove godine kontakt-tačka NATO-a za BiH, a Posa kaže da ono što se svakog dana vidii, odnosno iz svakodnevnog iskustva može reći je da je jedan dio građana automatski za NATO, a drugi dio građana uglavnom automatski protiv.

- Naravno, svjesni smo činjenice da je to prvobitno zbog historijskih događanja koja su se dešavala u posljednjih 10,15 ili 20 godina na tlu Bosne i Hercegovine, odnosno bivše jugoslavije. Ako malo dublje analiziramo gore navedeno, možemo zaključiti da oba dijela društva - i oni koji su protiv i oni koji su za - nisu dovoljno informisani ili ne raspolažu sa dovoljno informacija kada je riječ o NATO-u. Naša Ambasada - koja od ove godine obavlja zadatke NATO-kontakt Ambasade u BiH - prvobitno stoji na raspolaganju onim slojevima građanstva koji stvarno žele imati na raspolaganju više informacija o NATO-u, a to su uglavnom studentske i akademske zajednice, odnosno neka civilna udruženja - rekao je on.

Navodi kako je ove godine Mađarska već 20 godina punopravna članica ove uspješne integracije, tako da kad govori o svojim iskustvima, onda stvarno ima šta reći svojim partnerima.

- Fokusiramo se na sadržaj, a ne na aktualnu političku pozadinu ove priče. Nije nam cilj da kažemo šta je dobro za građane, jer to na kraju krajeva svako mora sam odlučiti, već govorimo o našim mađarskim iskustvima - kazao je Posa za "Oslobođenje".

