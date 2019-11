U Doboju je večeras održana Osnivačka skupština PDP-a 1999, a za predsjednika stranke izabran je Siniša Đorđević.

Foto: Srna

Đorđević je rekao da je PDP 1999 partija lijevog centra koja nije osnovana da bi bila vlast već njen korektor.



On kaže da će ova stranka biti kohezioni faktor u političkom životu u okolnostima kada su partije koje čine vlast u Republici Srpskoj, kako je rekao, nedorasle aktuelnim izazovima, a opozicija bez kapaciteta da bilo šta promijeni.



"Mi nećemo ući u vlast izuzev ako dođemo u poziciju da budemo poveznica političkih stranaka koje čine vlast i opoziciju", rekao je Đorđević.



On izlaz vidi u stabilnoj političkoj situaciji, ističući da kapital neće doći u trusno područje.



Đorđević smatra da je u Republici Srpskoj potrebna politička tolerancija.



Đorđević kao programsko opredjeljenje PDP-a 1999 navodi pet principa - patriotizam, solidarnost i briga, pravda, razvoj i tolerancija.



On je naveo da su završene sve formalnosti za registraciju stranke koja će djelovati na području BiH i da će prijava sutra biti predata sudu u Doboju.



"Nakon toga, organizovaćemo izborni sabor na kojem ćemo formirati stranačka tijela", dodao je Đorđević.



Predsjednik inicijativnog odbora Tihomir Gligorić rekao je da je do osnivanja stranke PDP 1999 došlo jer je PDP, u čijem formiranju je učestvovao i Đorđević prije 20 godina, odstupio od izvornih principa.



On kaže da je u PDP-u trenutno "tajkunizacija funkcija" i da je političkoj sceni potrebna alternativa.



Na Osnivačkoj skupštini, održanoj u amfiteatru "Slobomir P" Univerziteta u Doboju, usvojeni su Program i Statut stranke.



(SRNA)