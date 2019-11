Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je danas u Drvaru da će Republika Srpska inicirati formiranje fonda za prikupljanje novca za tužbe protiv visokih predstavnika koji su obavljajući tu funkciju, između ostalog, kršili Ustav i Dejtonski sporazum.

Milorad Dodik

- Јedino nam preostaje da ih tužimo u njihovim zemljama jer Srpska nema kapacitet da pokreće sporove na međunarodnim sudovima. Ipak, možemo da ih privatno tužimo - rekao je Dodik novinarima, komentarišući rezultate sinoćnje posebne sjednice Narodne skupštine na kojoj je usvojena Informacija o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture BiH i uticaju na položaj i prava Republike Srpske, kao i 20 zaključaka koje je predložila vladajuća većina.



Dodik je rekao da se Skupština na sjednici referisala na uporno kršenje Dejtonskog sporazuma, te odbacila neustavna bonska ovlašćenja koja su koristili visoki predstavnici u BiH i time uticali na politički sistem u BiH.



- Tražimo da razgovaramo sa FBiH i drugim konstitutivnim narodima kako reagovati na kršenje Ustava i Dejtonskog sporazuma. Ranije je naše suprotstavljanje pomenutim ovlašćenjima bila jeres, ali sada su stvoreni uslovi da kažemo jasno da ne možemo živjeti u uslovima prevara, nametanja zakona, kršenja Ustava, međunarodnog prava i podmetanja visokog predstavnika - ocijenio je Dodik.



On je naglasio da je bivši visoki predstavnik Pedi Ešdaun, koji je preminuo, nanio mnogo zla u tom smislu.



- Ipak, posljedice njegovog djelovanja moraju biti otklonjene jer ne možemo da tome damo legitimitet, što je i bila jedna od osnovnih ideja posebne sjednice Parlamenta - rekao je Dodik.



On je izrazio žaljenje što i opozicija nije učestvovala u završnom kreiranju zaključaka posebne sjednice, iako im je to nuđeno.



- Zaprepašćuje da SDS nije podržao odluku u kojoj se navodi da Narodna skupština zadužuje Vladu da uskoro donese zakon i rehabilituje sve žrtve neustavnog ponašanja visokih predstavnika u BiH. To govorim imajući u vidu da je najviše takvih žrtava, koji su neosnovano kažnjavani i koji su ostajali i bez posla, bilo iz te partije - naveo je Dodik, koji je i lider SNSD-a.



On je ocijenio da su na posebnoj sjednici doneseni važni zaključci, te je još jednom u tom smislu pozvao opoziciju u Srpskoj na zajedničko djelovanje.



- To nije naša slabost. Mislim da je opozicija potrebna u Srpskoj, ali da na planu zajedničkog nastupa i djelovanja na nivou BiH ne bi trebalo biti pozicije i opozicije. Mi smatramo da je to jedinstvo istorijska potreba, kao što je to potrebno i u Federaciji BiH - pojasnio je Dodik.



On je rekao da je slušao kuloarske priče, kojima je tempo davala međunarodna zajednica, da opozicija ne treba da podrži zaključke posebne sjednice kako bi se reklo da to nije jedinstveno djelo.



- Ipak, ogromna većina u Parlamentu glasala je za zaključke - poručio je Dodik.



On je ponovio da to što za zaključke posebne sjednice nisu glasali SDS, PDP i SDA naslućuje njihovo zajedničko djelovanje.



- Ponavljam, strateška i taktička greška SDS-a i PDP-a jeste što u Skupštini juče nisu raspravljali o tome da Narodna skupština da ocjenu rada visokog predstavnika. Oni galamom u Skupštini žele prikriti svoj osnovni stav - da nemaju ništa protiv toga što je radio visoki predstavnik - rekao je Dodik.



On je istakao da je Skupština na posebnoj sjednici željela da poruči i da je neprihvatljivo da neko odlučuje da zabrani rad nekoj partiji iz Srpske i proglašava je terorističkom, kao što se to ranije pokušavalo sa SDS-om.



- Јa sam takve namjere lično odbio u Vašingtonu jer ne želim da se Srbima pripiše da su imali neku organizaciju sa terorističkim potencijalom - poručio je Dodik.



On je rekao da je i SNSD ranije, u vremenu političkog odrastanja i stasavanja, smatrao da je najvažnije imati mir i stabilizovati Srpsku.



- Imali smo povjerenje u neke inicijative sa strane sve dok se nismo uvjerili da su one tendenciozne i na štetu Srba, pa smo politike definisali na savim drugačiji način. To se očekivalo i od drugih i na tim pitanjima ne bismo trebali da imamo razlike, iako su se one vidjele na posebnoj sjednici - naveo je Dodik.



On je rekao da su Republici veliku štetu nanijele ranije ocjene pojedinih opozicionih ministara u Savjetu ministara da Srpska ima paravojsku.



- Eto kako su oni zaštitili Srpsku - rekao je Dodik i dodao da su isti ministri govorili i da SNSD generiše rat u BiH, time dajući opravdanje SDA i drugima za takvo nešto.



- Nema rata, nema mogućnosti za sukob. Sukoba neće biti, ali Srpska ima sposobnost i ne želi da je izgubi u smislu da se suprotstavi bilo kakvoj uzurpaciji svoje teritorije i prava - zaključio je Dodik.



On je rekao da se Srpska godinama politički borila za uspostavljanje mehanizma koordinacije u BiH i odgovornosti u skladu sa ustavnim nadležnostima.



- A onda su PDP-ov Igor Crnadak, i ti ministri u Savjetu ministara, Šarović i drugi, telefonskom sjednicom dali saglasnost na taj mehanizam koji su napisali Bošnjaci u cilju da se uzurpiraju i centralizuju funkcije - rekao je Dodik i naglasio da je Srpska to pravovremeno spriječila u smislu da je uspostavljen mehanizam koordinacije koji odgovara Republici.





