Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović očekuje da će nakon četvrtka, 14. novembra, kada bi trebalo da budu održani sastanak HDZ-a i SDA, te sjednica Zajedničkog kolegijuma Parlamentarne skupštine BiH, biti moguć pomak u cilju što skorijeg uspostavljanja Vijeća ministara.

"U četvrtak će biti obavljeni razgovori u Parlamentarnoj skupštini BiH. Već je dogovoren kolegijum Doma naroda i zajednički kolegijum oba doma, a nosioci aktivnosti su SNSD, SDA i HDZ. Prije toga ćemo imati razgovore sa SDA kako bismo otvorili priču o izbornom zakonu", rekao je Čović novinarima u Tuzli.



Čović smatra da bi nakon ovih sastanaka mogli imati drugačiji pogled u odnosu na pesimizam u vezi sa što skorijim uspostavljanjem Vijeća ministara, a time i Parlamentarne skupštine i nižih nivoa vlasti.



On je ponovio da je HDZ opredijeljen za proces koji tretira NATO put BiH, te da je Godišnji nacionalni plan tehničko pitanje.



"Uvjeren sam u to da ako imamo malo više volje to tehničko pitanje možemo staviti ad akta i jednostavno ga riješiti implementirajući vlast. To ne smije biti nikakva prepreka da bismo normalno funkcionisali i svoj evropski put, socijalne i ekonomske dimenzije koje trebamo mijenjati mijenjali", rekao je Čović.



Predsjednik HDZ BiH danas je u Tuzli održao radni sastanak sa članovima Kantonalnog odbora HDZ-a BiH Soli, prenijeli su federalni mediji.





