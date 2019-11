Predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) Mirko Šarović optužio je lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika da ne želi zajednički stav u RS, što se vidi i iz materijala za posebnu sjednicu Narodne skupštine RS-a, koji je nazvao gomilom laži i paušalnih ocjena.

Foto: 24sata.info

-To je polazna platforma za obračun s političkim protivnicima te da posluži za pranje grešaka SNSD-a i njihovim partnera - rekao je Šarović i dodao da se na takvom dokumentu ne može graditi zajednički stav i iskazati jedinstvo.



On je u obraćanju poslanicima Narodne skupštine RS-a, na posebnoj sjednici, kazao da je SNSD glavni učenik ili saučesnik u prijenosu nadležnosti s entiteta na nivo BiH.



Podsjetio je da, kada je njega ranije smijenio visoki predstavnik, iz SNSD-a su govorili da je kriv, kao i kada je otišao u zatvor.



-Moramo da imamo iste kriterije i odnose te ja smatram da sankcije prema vama nisu u redu - rekao je Šarović.



S obzirom da izvještaj ne daje odnos za bilo kakvo jedinstvo, najavio je da će se o njemu u Klubu SDS-a izjansiti tokom dana.



I predsjednik PDP-a Branislav Borenović je ošto kritikovao skupštinski dokument, pripremljen za posebnu sjednicu Narodne skupštine RS-a, u kojem se etiketiraju SNSD-ovi politički protivnici.



-I pozivate nas na jedistvo. To je krajnje licemjerno - rekao je Borenović u obraćanju parlamentu RS.



Tvrdi da je SNSD učestvovao u prijenosu nadležnosti s RS na nivo BiH.



-Iz RS ljudi odlaze, a mi pričamo o stvarima koje nas odvlače od realnog života - rekao je Borenović i dodao da je mnogo bolje bilo da se priča o realnoj slici u RS, iz koje ljudi bježe i ne vjeruju u njene institucije.



Prethodno se parlamentu u 50-minutom govoru obratio lider SNSD-a Milorad Dodik.



Na dnevnom redu je samo jedna tačka, Informacija o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture BiH i uticaju na položaj i prava RS.



Zakazivanje posebne sjednice s predloženom tačkom dnevnog reda zatražila je potpisima jedna trećina poslanika iz klubova - SNSD, DNS, Socijalistička partija, DEMOS, Ujedinjena Srpske, NDP i dva nezavisna poslanika.



(FENA)