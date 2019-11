Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je danas u Banjaluci da je posebna sjednica Narodne skupštine RS u funkciji odbrane RS, njenih prava, nadležnost i obaveza potvrđenih Dejtonskim mirovnim sprazumom, a najviše njegovim aneksom četiri.

"OHR i zemlje koje su ga podržavale nametali su rješenja koja su nazivali kompromisom. Sada znamo da je to lažan kompromis na štetu Srba i zato je vrijeme da se podvuče crta da vidimo gdje smo bili 1995, a gdje sada skoro 25 godina poslije", rekao je Dodik u obraćanju na posebnoj sjednici Narodne skupštine RS.



On je podsjetio da je cilj "reformi" bio jačanje državnosti BiH, te da od njih ne žive bolje Srbi, Hrvati i Bošnjaci, nego samo stranci koji imaju visoke plate.



"Pitam vas da li su reforme i zakoni koji su nametani donijeli boljitak BiH, da li smo zadovoljini pravosuđem koje je nametnuo visoki predstavnik i da li je od početka bilo zavisno od različitih centara moći. Provodeći selektivnu pravdu pravosuđe je dovelo do još veće podijeljenosti", rekao je Dodik.





