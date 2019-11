Danas je održana sjednica Glavnog odbora SDS-a u Istočnom Novom Sarajevu, a predsjednik te stranke Mirko Šarović, kazao je danas kako nisu učestvovali u pripremi posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, koja je zakazana za sutra.

Foto: 24sata.info

"SDS će sutra učestvovati na zasjedanju Narodne skupštine o pitanjima koja su važna. Dat ćemo svoj doprinos na način na koji mi to vidimo. Želim da kažem da nismo učestvovali u pripremi za ovu sjednicu", rekao je Šarović te smatra kako je materijal koji im je ponuđen kao osnova, i kao temelj za raspravu, sramotan i nedostojan.

"Na osnovu ovog materijala ne može se graditi zajedništvo i rekao bih neka platforma i strategija odgovora RS na izazove koji slijede ili transformaciju Dejtona kako je u tom materijalu navedeno. Zavisno od razvoja situacije, neke svoje odluke donijet ćemo na samoj sjednici, ali mislim da je najvažnije da čujete da ćemo dati svoj doprinos. Ja kao predsjednik stranke ću svakako biti na sjednici i iznijeti svoje viđenje na temu koja je predočena za posebnu sjednicu Narodne skupštine", istakao je.

Ponovio je da će se odazvati pozivu te učestvovati i dati svoj stav i oko pitanja koji se odnose na nametnute odluke, na prenos nadležnosti, kako je istakao.

"Ponuđeni materijal je ispod nivoa Narodne skupštine RS i nije dobra osnova za donošenje zaključaka", kazao je lider SDS-a.

Šarović je novinarima na pres-konferenciji rekao i da ne može biti konkretniji od onoga što je već rekao, jer žele da ostave dio nečega što će biti strategija na sjednici, ali da će biti vrlo kritični na materijale koji su im ponuđeni.

"Stojimo uvijek na raspolaganju za zajedničke dogovore o pitanjima koja su od interesa za RS na način da budemo dio tima ili strukture uključen u pripremu sjednica Narodne skupštine što ovaj put nije bilo", naveo je.

"Mi nismo oni koji su insistirali na ovoj sjednici. Materijal je ponuđen od strane SNSD-a. Oni imaju taj kapacitet i tu mogućnost da predlože ovakvu vrstu sjednice Narodne skupštine. Ima naravno mnogo važnih pitanja. Kao što znate, prvobitno je bilo najavljeno, i to vrlo gromoglasno, da ćemo raspravljati o deklaraciji SDA, to je bila tema. No sada to pitanje skoro da se ne nazire ili možda samo negdje u fragmentima. Ovdje je u ovoj sjednici, po ko zna koji put, fokus na bonskim ovlaštenjima, na ulozi visokog predstavnika, na prenošenju nadležnosti koje je navodno neko uradio u prošlosti. Mi ćemo naravno reći ko je to uradio. Mi ćemo dati potpuno jasne i precizne odgovore na sva pitanja šta je bilo u prošlosti - proteklih 15 godina - i ono šta treba biti u budućnosti", izjavio je Šarović.

Odgovorio je i na pitanje novinara u vezi "malog Šengena".

"Ja sam već obilježen kao promoter 'malog Šengena' i ostajem pri tome, jer mislim da je ovo sjajna inicijativa uz uslov ukoliko bi BIH učestvovala od samog početka u kreiranju detalja ovog budućeg sporazuma, jer je ovo samo nagovještaj i najava formiranja, nadogradnje zone slobodne trgovine na prostoru Zapadnog Balkana, odnosno CEFTA-e. Ja sam često govorio da je to CEFTA plus i bolje bi bilo da se možda u startu krenulo sa takvom inicijativom jer posebno u BiH ima određenih rezervi u smislu šta je to 'mali Šengen' - da li iza slobodne trgovine ima i nekih drugih detalja i vjerovatno je odgovor Zvizdića napredak. Ja smatram da je to dobro i da je on za. Ta njegova uloga može dobro da dođe u kasnijem opredjeljivanju da li će BIH da pristupi ovoj budućoj zoni slobodne trgovine koja sada uključuje trgovinu uslugama, kapitalom i slobodnom tržištu radne snage kao ključnu vrlo važnog pitanja vezano za ovaj tzv. mali Šengen. Rekao bih srce ove inicijative je slobodan protok robe na granicama. Uslov za to je uvođenje elektronskog potpisa. BiH nije završila još taj posao, treba da ga završi krajem januara 2020. godine. Ako ga završi, mi bismo bili spremni za protok robe bez zaustavljanja na bilo kojoj granici. S obzirom da je SAD stao iza ovog projekta, vjerujem da će da stoji i Evropska unija. Ako stane EU, onda su šanse da i BIH bude punopravan član od samog početka", komentarisao je predsjednik SDS-a.

( N1)