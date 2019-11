Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS), na zahtjev vladajuće većine, bit će održana sutra u Banjaluci.

Igor Crnadak / 24sata.info

Na predloženom dnevnom redu je samo jedna tačka, Informacija o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture BiH i uticaju na položaj i prava RS. Zakazivanje posebne sjednice s predloženom tačkom dnevnog reda zatražila je potpisima jedna trećina poslanika iz klubova SNSD, DNS, Socijalistička partija, DEMOS, Ujedinjena Srpske, NDP i dva nezavisna poslanika.



"Iz materijala koji su dostavljeni poslanicima očigledno je da je SNSD zakazao posebnu sjednicu da bi nastavili sa prljavštinama i političkim obračunima sa PDP-om i SDS-om. Uvodna Informacija koju je SNSD pripremio je sramotna, nedostojna Narodne skupštine i dobiće zaslužen odgovor od PDP-a", rekao je potpredsjednik PDP-a i poslanik u NSRS Igor Crnadak.



On je isatakao da je iz Informacije jasno da SNSD-u ne samo da nije stalo do jedinstva stranaka iz RS, nego da žele lažima i konstrukcijama da još više proizvode sukobe i podjele.



Crnadak je rekao da je glavna crta koja se provlači kroz cijeli materijal za posebnu sjednicu je, zapravo, velika kuknjava i jadikovka što SNSD još uvijek nije formirao vlast.



"Očigledno je da posebne sjednice uopšte ne bi ni bilo da je Savjet ministara formiran, što je najtužnija činjenica, jer pokazuje da SNSD-u nije stalo ni do vraćanja nadležnosti, ni do srpskog jedinstva, nego samo do fotelja u Savjetu ministara", zaključio je Crnadak.



Pripremljena informacija za poslanike sadrži 50 strana, u kojoj se daje mišljenje vladajućih o prirodi dejtonske strukture BiH, zatim, kako su naveli, neustavnim intervencijama na Ustav BiH koje umanjuju ustavnu važnost entiteta i obaveze institucija RS da stanu u zaštitu vladavine prava i Dejtonskog sporazuma, kao i svega što RS-u po Ustavu i zakonima pripada”.



Šef Kluba poslanika SNSD-a Igor Žunić tvrdi da taj dokument nije o septembarskoj programskoj Deklaraciji SDA, niti će zaključci biti o tome.



Zaključci će, kazao je, ići u pravcu da se postojeće nadležnosti RS zadrže, a neustavno prenesene vrate.





(24sata.info)