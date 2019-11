Poslanik Poslaničke grupe “Zajedno za BiH” u Narodnoj skupštini RS Senad Bratić smatra da je nepotrebna za sutra najavljena posebna sjednica entitetskog parlamenta, čije trodnevno zasjedanje košta poreske obveznike oko 25.000 KM, a pitanje je koliko će tema kojom će se baviti poslanici popraviti život građana, koji su ih birali.

Senad Bratić / 24sata.info

Na zahtjev vladajuće većine u tom bh.entitetu, sutra će biti razmatrana Informacija o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture BiH i uticaju na položaj i prava RS.



Bratić je za Fenu podsjetio da su u prijenosu nadležnosti s entiteta na državni nivo učestvovali predstavnici stranaka koje su bile u vlasti u RS-u, među kojima i one koje sada traže raspravu o tom pitanju, a da su visoki predstavnici imali podršku Vijeća za implementaciju mira, u kojem je i Rusija, za nametanje svojih odluka.



- Rezultat toga su i neke odluke koje su sada sporne, a ranije to nije bio slučaj – ukazao je Bratić.



Upozorio je i da termin posebnog zasjedanja nije dobar, i da se dešava u vrijeme kada je neophodan kompromis kako bi se formirala vlast na državnom niovu.



Kaže da se sada, umjesto dogovora, ulazi u situaciju koja može dodatno udaljiti političke stavove.



- Posebna sjednica parlamenta je posljedica neformiranja vlasti na državnom nivou, ali nije način da se približe stavovi, koji će dovesti do formiranja vlasti – kazao je Bratić.





(FENA)