Član Predsjedništva Partije Evropskih Socijalista i predsjednik Glavnog odbora SDP BiH obratio se rukovodstvu PES-a, poslanicima u Parlamentu EU iz S&D grupe, koja je druga po brojnosti, te strankama članicama PES-a.

Saša Magazinović / 24sata.info

“U povodu izjave predsjednika Republike Francuske Emanuela Macrona da je Bosna i Hercegovina “tempirana bomba” koja kuca tik uz Hrvatsku, uz koju je dodao da se BiH suočava s problemom ekstremista povratnika, smatram da se radi o izjavi koja je u potpunosti zasnovana na krivim informacijama i u suštini je netačna i štetna za Bosnu i Hercegovinu. Naglašavam da je ovo, nakon blokiranja evropskog puta Makedonije i Albanije, drugi pogrešan potez francuskog predsjednika za kratko vrijeme.



Bosna i Hercegovina je, suprotno izjavama Emanuela Macrona, prepoznata kao država u kojoj je postignut veliki napredak u borbi protiv terorizma, čiji niti jedan državljanin nije učestvovao u terorističkom aktu u Evropi i svijetu, što je u brojnim izvještajima i konstatovano. Ovako neutemeljena izjava čudi i posebno je naišla na osude zbog činjenice da francuski predsjednik vrlo lako može doći do tačnih informacija o broju odlazaka na strana ratišta iz svih država svijeta, o povratnicima, kao i potencijalnim terorističkim prijetnjama i sam se uvjeriti u netačnost svojih izjava.



Da je osuda nepromišljene i neutemeljene izjava Emanuela Macrona jedinstven stav u BiH pokazali su i mladi lideri iz svih stranaka i civilnog društva okupljeni u okviru Političke škole Vijeća Evrope, koji su na Svjetskom forumu demokratije u Strasbourgu, koji se održavao pod visokim pokroviteljstvom upravo francuskog predsjednika, poslali poruku “Macron, dobrodošli ste u Bosnu i Hercegovinu, naš dom nije tempirana bomba!!!"



Budući da je Partija Evropskih Socijalista uvijek predstavljala progresivni dio evropske političke scene, mi, u SDP-u, očekujemo od rukovodstva PES-a da sa velikom pažnjom, kao i do sada, prati dešavanja na Balkanu, analizira posljedice ovakvih poteza i neutemeljenih izjava, te i reaguje u skladu sa svojim uvijek jasnim stavovima u vezi proširenja EU.



Dosadašnji kontakt sa poslanicima u Evropskom Parlamentu, koji dolaze iz naše porodice, nedvosmisleno govore da posljednje odluke i izjave francuskog predsjednika vezane za zemlje Balkana neće ostati bez reakcije. Međutim, molim vas da razumijete da nam sada treba vaša konkretna i odlučna pomoć i podrška više nego ikada. Čitava regija se suočava sa problemima koji ako se od strane institucija EU shvate suštinski, a ne birokratski kao do sada, mogu biti riješeni, a čitava regija može ući u jedan potpuno drugi, pozitivniji ritam.



Upravo zbog toga još jednom želim skrenuti pažnju na nekorektan odnos EU koja birokratskim uslovima koje postavlja pred BiH, uslovima za nastavak EU puta, koji u ovim političkim okolnostima nisu lako savladivi, te negativnim porukama koje su dobile Sjeverna Makedonija i Albanija, čitavoj regiji šalje poruku da smo Evropljani druge kategorije i da nismo dobrodošli u EU. To će prouzrokovati značajne probleme na području Balkana, ali i natjerati sve u regiji da razmišljaju o alternativama, što svi znamo da nije dobar put.



Kandidatski status zemalja regije i njihova unutrašnja transformacija i jačanje kroz pregovore po poglavljima, jedini je način za jačanje zemalja Balkana, kako bi došao dan kada će biti spremne za članstvo u EU. Držanje zemalja Balkana u izolaciji neće donijeti ništa dobro ni našoj regiji, ni Evropskoj uniji i želja mi je da kroz poteze političara iz naše porodice takvu poruku pošaljemo onima koji Evropu i evropske vrijednosti doživljavaju potpuno suprotno od nas.



Ne sumnjajući da će se nastaviti podrška politici proširenja koju PES dosljedno baštini, te da ćemo zajedno podići glas protiv birokratskog pristupa Balkanu i tražiti jedan potpuno novi, racionalan i produktivan pristup i za zemlje koje teže članstvu u EU, ali i Evropskoj uniji, srdačno vas pozdravljam“, naveo je u svom pismu Magazinović.





(24sata.info)