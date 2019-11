Poslanica SNSD-a u Domu naroda Parlamenta BiH Dušanka Majkić smatra da je cilj inicijative SDS-a i PDP-a o izmjenama poslovnika Predstavničkog doma da se što prije pristupi izboru komisije za izbor i imenovanja i uz podršku četiri poslanika iz RS i uz pomoć bošnjačkih glasova završi izbor Vijeća ministara BiH.

Majkić je ocijenila da je to nezapamćen slučaj da oni koji su izgubili izbore biraju prema svom nahođenju što će im omogućiti da budu izabrani u Vijeće ministara.



Ona je rekla za ATV da će izmjena poslovnika biti dodatna provalija u koju pada BiH, što treba i omogućiti, ako im je to cilj.



"Ako za izmjenu poslovnika obezbijede 22 glasa, to znači da će i za izbor Vijeća ministara moći da obezbijede isti broj glasova. Ovo je ispipavanje pulsa", kazala je Majkić, koja je napomenula da niko ne pominje da je Parlamentarna skupština dvodoma skupština i da se sve, osim potvrđivanja Vijeća ministara BiH, usvaja u oba doma.



Govoreći o ANP-u, koji je trebalo da se nađe na dnevnom redu predstojeće sjednice Vijeća ministara, Majkić je podsjetila da je ovaj dokument deveti put skinut sa dnevnog reda, jer je to tražio Mirko Šarović, te upitala zašto to stalno i zbog čega se o njemu ne glasa.





