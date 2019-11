Glavni odbor Partije demokratskog progresa (PDP) usvojio je danas zaključak kojim kategorički odbacuje svaku inicijativu, ne samo od SDA, nego i bilo koje druge političke stranke iz Federacije BiH kojom se ustavno uređenje BiH dovodi u pitanje, rekao je danas lider ove partije Branislav Borenović.

Nakon sjednice Glavnog odbora PDP-a u Banjoj Luci, Borenović je rekao novinarima da su usvojili zaključak da je nepotrebno održavanje posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske u ponedjeljak, 11. novembra, na kojoj bi se raspravljalo o stranačkoj deklaraciji SDA.



"To stavlja Republiku Srpsku i Narodnu skupštinu u podređeni položaj u odnosu na razne stranačke deklaracije pojedinih političkih partija i daje se značaj SDA i njenom lideru Bakiru Izetbegoviću i političkim pamfletima", rekao je Borenović.



On je pozvao sve političke stranke iz Republike Srpske da poštuju dignitet institucija RS, ustava entiteta RS i Bosne i Hercegovine, te "da ne dozvole politikantsku instrumentalizaciju institucija RS".



"Imam osjećaj da je posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, koja je sazvana sa namjerom da se daju određene političke kvalifikacije pojedinim političkim opcijama iz Republike Srpske, pokušaj ponovnog dijeljenja političkih struktura. To nikako neće doprinijeti da se stanje popravi jer ima mnogo važnijih stvari", istakao je Borenović.



Na sjednici je usvojen zaključak u kojem se navodi da BiH može isključivo funkcionisati kao visoko decentralizovana zemlja i zajednica dva ravnopravna entiteta i tri konstitutivna naroda.



Borenović kaže da će ključni princip djelovanja PDP-a u narednom periodu biti da je Republika Srpska jedan od dva ravnopravna entiteta u BiH i da svi treba da poštuju ustave Republike Srpske i BiH, kao i dejtonske principe na kojima počiva BiH.



Glavni odbor PDP-a usvojio dokument, kojim se traži da se uspostavi skupštinski odbor za praćenje javnih medija čiji je osnivač Republika Srpska.



"Usvojili smo i dokument kojim se traže izmjene i dopune Izbornog zakona BiH kako bi konačno imali fer i poštene izbore u narednom periodu", istakao je Borenović i dodao da je Glavni odbor zadužio poslanike PDP-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH da sprovedu neophodne radnje kako bi izmjene i dopune Izbornog zakona BiH konačno išle u parlamentarnu proceduru.



On je rekao da je data puna podrška inicijativi poslaničkog kluba PDP - SDS u Parlamentarnoj skupštini BiH da se konačno odblokira rad Predstavničkog doma i da se počne normalnije raditi posao u toj instituciji i donositi odluke koje su od interesa za građane cijele BiH.



Glavni odbor PDP-a izabrao je tajnim glasanjem Jelenu Trivić, Igora Crnadka, Slavišu Markovića i Nenada Vukovića za potpredsjednike PDP-a, dok će Vuković obavljati i funkciju zamjenika predsjednika PDP-a.



Na sjednici je izabrano i dvije trećine članova Predsjedništva PDP-a, među kojima su: Milanko Mihajilica, Milan Švraka, Milan Đukić, Draško Stanivuković, Milenko Ristić, Ljubiša Krunić, Slobodan Vasiljević, Rato Rajak, Dijana Čekić, Dragana Čojić, Siniša Golić, Perica Bundalo.





