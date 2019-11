Zakazana posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na temu osporavanja bonskih ovlasti i vraćanja nadležnosti entitetima, na inicijativu člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika, predstavlja razvlašćivanje države BiH i opasnost visokog rizika po mir i stabilnost, ocijenjeno je na pres-konferenciji Stranke za Bosnu i Hercegovinu.

Foto: Fena

Predsjednik stranke Amer Jerlagić naglasio je da je sazivanje sjednice NSRS rušenje Ustava BiH i uvlačenje svih političkih partija u novu veliku političku ustavnu krizu.



- Želimo da poručimo da stojimo iza svakog poteza visokih predstavnika, a posebno poteza koje je povlačio Paddy Ashdown, kada su u pitanju dodatne nadležnosti i jačanje institucija BiH. Ustav BiH je to jasno kazao u Članu 3/5 o dodatnim nadležnostima države BiH - kazao je Jerlagić.



Navodi da od Dodikovog 'srbovanja' na dnevnoj osnovi i ovakvih sjednica NSRS jedinu korist ima on i njegova porodica, te da je od kada je on na vlasti, državu BiH napustilo više od pola miliona ljudi, a od toga i ogroman broj Srba.



- Pozivamo još jedanput visokog predstavnika i OHR da pokrenu političku smjenu Milorada Dodika, bez obzira na to što iza njega nedvojbeno stoje Rusija i Srbija. Jer, to je onaj isti čovjek koji je rekao da BiH nije njegova država, a član je njenog Predsjedništva, što je paradoksalno - smatra Jarlagić.



Član Predsjedništva Stranke za BiH Suad Kurtćehajić izjavio je da "Dodik vjerovatno želi da opipava puls i snagu koje imaju ostale partije u oba entiteta, kako će reagovati međunarodna zajednica prije no što prelomi u kojem će pravcu ići".



- Imamo veoma opasnu situaciju za BiH. Ono što je Dodik najavljivao počinje se konkretizirati kroz sjednicu NSRS u ponedjeljak. Dodik bi morao shvatiti da RS postoji isključivo na osnovu Dejtonskog mirovnog sporazuma i to u formi entiteta. Ukoliko Dejtonski sporazum doživi krah zbog nasilne suspenzije ustavnih normi o dodatnim nadležnostima, koju on provodi, BiH će ostati neupitna, ali RS će nestati. Dodatne nadležnosti institucija države Bosne i Hercegovine su slovo Dejtona i najznačajniji mehanizam integracije BiH, a visoki predstavnici su samo primjenjivali ovu odredbu - rekao je Kurtćehajić.



(FENA)