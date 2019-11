U Mostaru je održan sastanak delegacija HDZ-a BiH i SDA, na kojem je razgovarano o poboljšanju međustranačkih odnosa, te formiranju vlasti na svim nivoima u BiH. Nakon susreta, stranački lideri Dragan Čović i Bakir Izetbegović obratili su se novinarima.

Foto: 24sata.info

Čović je zahvalio delegaciji SDA na dolasku u sjedište HDZ-a BiH u Mostaru, te ocijenio da su današnji razgovori bili otvoreni i prijateljski, te da svaki put prave korake ka optimizmu, iako je ostalo puno stvari koje dvije stranke treba da međusobno dogovore.

"Razgovarali smo o nekoliko tema, o kojima ćemo nastaviti razgovarati i ovaj i iduće sedmice još intenzivnije. Primarno je tema bila saradnja dvije stranke, kako bi se relaksirali odnosi i stvorili jedan drugačiji ambijent od onog koji imamo proteklih godina, i kad je u pitanju odnos između dva konstitutivna naroda u BiH, a osobito između dvije političke opcije", rekao je Čović.

Čović želi da se to osjeti, ne samo na središnjem nivou, već po hijerarhiji unutar ustroja i SDA i HDZ-a, prenose Vijesti.ba.

"Zajednički sadržatelj našli smo da što prije uspostavimo vlast na nivou BiH, ali uopšte sve razine vlasti, da to što prije završimo. I mislim da ćemo u tom duhu razgovarati i iduće sedmice u Sarajevu i zakazati jedan zajednički kolegij oba doma Parlamenta BiH kako bi mnoge teme koje nas još opterećuju pokušali staviti na sto i naći rješenja", rekao je lider HDZ-a BiH.

Zajednička ideja je, kako je naveo, da što prijašnja uspostava vlasti na nivou BiH možda nam daje šansu da u vrijeme presjedavanja Hrvatske Evropskom unijom, negdje u petom mjesecu, kada će opet biti na dnevmno redu kandidatski status Sjevernoj Makedoniji i Albaniji, i BiH bude u tom paketu.

"Jedina prepreka da budemo u tom paketu je upravo uspostava vlasti i definiranje planova koji definiraju našu evropsku budućnost", poručio je Čović.

Dok traju razgovori, kako je rekao Čović, delegacije dvije stranke dogovorile su se da će svi njihovi predstavnici u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, ondje gdje one funkcioniraju, rješavaju probleme i otklanjaju dnevnu operativnu problematiku, kako bi se ekonomsko i socijalno stanje stabiliziralo.

"Dogovorili smo oko Izbornog zakona da želimo razgovarati, iznijeli smo stavove s jedne i druge strane", pojasnio je Čović.

O Izbornom zakonu 14. novembra

Za idući četvrtak, 14. novembra, najavio je da će se ekspertni timovi dvije stranke sastati u Sarajevu i razgovarati o izbornom zakonodavstvu.

"Mi smo iznijeli vrlo jasan stav da želimo razgovarati o svemu onome što je danas problematično kad je u pitanju odluka pravosudnih institucija u BiH, ali i Suda u Strazburu, i kad je u pitanju Grad Mostar, i Dom naroda i Predsjedništvo. I vidjet ćemo kojom dinamikom smo u stanju oko toga raditi", naveo je Čović.

Dodaje da je u posljednje vrijeme s Izetbegovićem imao "na desetke razgovora kojima možda nema previše mjesta u javnosti“.

"Stvaramo jedan ambijent koji nudi jedno povjerenje i približavanje odnosa, a sve u funkciji da BiH profunkcionira na svom euroatlantskom putu, ali i na unutarnjoj stabilnosti, prije svega da ekonomski i socijalno ojačamo i pokušamo neke negativne trendove usmjeriti u drugom smjeru", naglasio je Čović.

Izetbegović: SDA i HDZ drže stabilnost BiH

Izetbegović je kazao da se sastanak protekao u dobroj atmosferi, koju sada treba pretvoriti u efikasniju saradnju. Saglasan je sa Čovićem da su današnji razgovori bili obećavajući.

"Mi smo dugo zajedno u koalicijama i ja mislim da ustvari ovaj spreg, bez obzira na oscilacije u odnosima, drži stabilnost u BiH. Nekad bude, što je rekao Čoivić, više kemije, nekad manje", kazao je lider SDA, te dodao:

"Bitno je da smo se dogovorili da svakodnevni život, odnosno normalno funkcionisanje vlada na svim nivoima, ne smije biti dovedeno u pitanje. Mislim da, unatoč krizi koja evo traje već godinu dana, za sada rezultati rada vlada nisu loši".

U BiH sve otprilike napreduje sa tri do pet posto, kaže Izetbegović, i kad je u pitanju BDP, i kad je u pitanju porast industrijske proizvodnje, porast broja noćenja, turističkih posjeta, broj novouposlenih koji uredno raste preko hiljadu mjesečno u BiH. No, dodaje, kriza će se sasvim sigurno uskoro početi osjećati.

"Također, postepeno pretvaramo FBiH u jedno veliko gradilište kad su u pitanju saobraćajna i energetska infrastrukura, ali ako ne bude novih kredita, ako ne napravimo novu strukturu vlasti, doći će tu do zaustavljanja i usporavanja", konstatovao je Izetbegović.

Izlaz iz krize je kompromis

SDA insistira na tome, dodaje Izetbegović, da se formiranje komisija unutar Parlamenta BiH ne veže za imenovanje novog Vijeća ministara BiH.

"HDZ smatra da to nije moguće uraditi s obzirom na sadašnju strukutru i odnose, bez obzira na eventualnu volju ovih dviju stranaka. Ali, o tome ćemo nastaviti da razgovaramo na zajedničkom kolegiju koji će Čović zakazati 14. novembra", poručio je lider SDA.

Kada je u pitanju Vijeće ministara BiH i kontroverze oko slanja Godišnjeg nacionalnog programa (ANP), napominje da je HDZ stava da se to od početka nije nikako trebalo vezati za imenovanje novog mandatara.

"I tu se ne slažemo. SDA smatra da se radi o principima, o zaštiti ustavno-pravnog konstrukta države, o zaštiti vladavine zakona, o tome da entitet ne može narediti državi da li će biti vojne neutralnosti itd. Mislim da je na kraju krajeva izlaz u postizanju kompromisa i i da tu svi trebaju neki korak napraviti kada je u pitanju NATO put BiH i da nijedna strana ne može diktirati, pa niti strana koju predvodi gospodin Dodik. Nadam se da će tu biti više razumijevanja i da će se ipak postići neki kompromis tokom 2019.", dodao je Izetbegović.

Kada je u pitanju federalni nivo vlasti, Izetbegović kaže da se stavovi dviju stranaka približavaju tome da se definišu principi.

- Nisam optimista da možemo napraviti izmjene Izbornog zakona, to nismo uspjeli već godinama, a ne mislim da ćemo to uspjeti u sljedećim danima. Ali da se neki principi mogu postići i da ima spremnosti na kompromis, to se danas osjetilo. Kakve, šta, koji su detalji, ja o tome neću danas govoriti. Ali postoji očigledno jedna spremnost i mislim da će se u tom smjeru krenuti - govori Izetbegović.

Valja implsmentireati presude Ustavnog suda, a jednako tako i paralelno presude Suda za ljudska prava iz Strazbura.

- Već se počelo raditi na tome da se definiše program novog saziva Vlade FBiH i krenut će se u razgovore o pozicijama. SDA je tu zainteresirana za spajanje i rotiranje određenih ministarstava. Ali o tome ćemo nastaviti da radimo paralelno sa ustanovljavanjem ovih principa - pojašnjava Izetbegović.

Dogovoreno je i da SDA i HDZ u HNK budu ohrabreni da formiraju novi saziv vlasti.

- I konačno, dogovorili smo se, kada su lokalni izbori u pitanju, da u opštinama gdje Hrvati i Bošnjaci čine manjinu, koordiniramo aktivnosti, odnosno zajednički faktički nastupimo - pojasnio je Izetbegović.

(24sata.info)