(24sata.info )

Delegacije HDZ-a i SDA predvođene stranačkim predsjednicima Draganom Čovićem i Bakirom Izetbegovićem sastat će se danas u sjedištu HDZ-a u Mostaru.

Podsjećamo, sastanak delegacija HDZ-a BiH i SDA bio je zakazan za 28. oktobar, ali je otkazan zbog privatnih obaveza predsjednika SDA Bakira Izetbegovića. Iako su u posljednje vrijeme isticali kako su stavovi približeni, izjave dvojice predsjednika pokazuju da je između njih još uvijek dosta nesporazuma.

Uoči sutrašnjeg sastanka predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je kako se nada da će se na sastanku u Mostaru pokušati pronaći način za stvaranje ambijenta da se vlast u BiH može formirati na svim nivoima.

Čović je istakao kako će rukovodstva HDZ-a i SDA-a na sastanku razgovarati o dvije teme.

"Prva tema je saradnja između dviju političkih opcija koje predstavljamo s ciljem osnaživanja povjerenja koje je vidno poljuljano u zadnjem vremenu, a druga je izborno zakonodavstvuo", najavio je prvi čovjek HDZ-a.

Čović je mišljenja kako postoji dovoljno prostora da se u naredna dva mjeseca pokuša privesti kraju priča oko formiranja vlasti koja, po njegovim riječima, dugo traje.

"Mislim da imamo dovoljno prostora i mudrosti da na neki način stvorimo ambijent da se može uspostaviti vlast na svim razinama i da ove tri preostale godine iskoristimo na pravi način. Isto tako, razgovor sa SDA je samo prvi u nizu, bit će tu još puno razgovora sa svim drugim političkim opcijama kako bi mi u ova načela na kojima gradimo opstojnost BiH, naš euroatlantski put, ekonomsko-socijalnu stabilnost, a naravno i izmjene izbornog zakonodavstva, ugradili jednu agendu koju možemo slijediti do kraja ovog izbornog ciklusa", istaknuo je Čović.

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović je uoči sjednice Glavnog odbora stranke održane prošle sedmice u Sarajevu najavio kako SDA na sastanku želi vidjeti da li je HDZ za NATO put i aktivaciju MAP-a ili nije.

"Nadamo se omekšavanju njihovog stava o tom pitanju. Naravno, imamo i presudu koja se odnosi na Mostar i tu kanimo intenzivirati razgovore i konačno uskoro doći do rješenja", kazao je predsjednik SDA.

Izetbegović je komentirao i Čovićevu izjavu da ANP ne smije biti uvjet za formiranje Vijeća ministara i da „bošnjačka strana uvijek nešto uradi da se ništa ne uradi“. Izetbegović je kazao kako SDA, ako Čović misli na nju, ovaj put nije napravila nikakav uslov za razliku od druge dvije stranke, pri tome misleći na HDZ i SNSD.

"Jedini naš uslov je da se poštuju Ustav BiH i vladavina ranije donesenih zakona i strategija, a to se ne može nazvati uslovljavanjem. Oni koji imaju uslove su HDZ i SNSD. Oni koče, uslovljavaju i opstruiraju. Čović daje pomalo kontroverzne izjave jer u jednom navratu kaže da je za relaksaciju političkih odnosa, a onda uslijedi drukčija izjava, poput jučerašnje. Međutim, slijedi sastanak „pa ćemo vidjeti“, poručio je Izetbegović.

On smatra kako Čović ovakvom politikom podržava Dodika i da ga čudi da to radi Čović.

"On to uporno ponavlja. Nije to prvi put. Gospodin Čović ponovo tvrdi da je to najmudrija opcija. Stav SDA se neće promijeniti", dodao je predsjednik SDA.

Izetbegović je istakao kako se nada da će konačno biti pameti da se primijeni ono što je potpisano u sporazumu od 5. augusta.

"Kada je u pitanju ANP, da će se poštovati Ustav i svi ranije doneseni zakoni i strategije. Stvar je jasna. Treba na toj liniji završiti stvar i krenuti u formiranje vlasti. Minimum ispod kojeg SDA neće ići kada su izmjene Izbornog zakona u pitanju je primjena i provedba presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu. To mora biti okvir. Unutar njega se mogu naći rješenja za koja su zainteresirani hrvatski predstavnici u BiH. Znali smo se njima jako približiti kroz Aprilsku paket, Fileov model, ali ovo je neophodno. Izvan tog okvira ništa prihvatiti ne možemo. Da se isječe iz toga samo nešto za šta je zainteresirana jedna strana, neće ići", poručio je predsjednik SDA.

Da li će Čović i Izetbegović uspjeti na satanku u Mostaru približiti svoje stavove, vidjet ćemo vrlo brzo.

