U Ohridu, u Sjevernoj Makedoniji, ovog vikenda ponovo će se sastati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijeri Sjeverne Makedonije i Albanije, Zoran Zaev i Edi Rama, ali još nije poznato da li će se razgovorima o inicijativi za slobodan protok ljudi, robe, usluga i kapitala pridružiti i drugi lideri Zapadnog Balkana.

Denis Zvizdić / 24sata.info

Izvjesno je da će na sastanku u Ohridu učestvovati i predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić, kako je potvrđeno Tanjugu u njegovom Kabinetu.



Na odgovor premijera Crne Gore Duška Markovića, kojem je, takođe, upućen poziv, još se čeka.



Stav zvanične Podgorice o ovoj inicijativi, generalno, za Tanjug su precizirali u Kabinetu predsjednika Mila Ðukanovića, ističući da je Crna Gora "otvorena za sve regionalne inicijative, a sa mnogima od njih je i po nekoliko puta uspješno predsjedavala".



"Dakle, Crna Gora će, kao i do sada, podržati sve regionalne inicijative ako su na liniji strateškog cilja - dostizanja evropskih standarda i ispunjavanja uslova za članstvo, nikako kao alternative pregovaračkom procesu", kažu u Ðukanovićevom Kabinetu.



Te bojazni - da bi inicijativa, inače nazvana u medijima "mali Šengen", mogla biti na izvestan način zloupotrebljena kao izgovor za odlaganje integracija zemalja regiona u EU - svjestan je i inicijator cijelog procesa, predsjednik Srbije.



Vučić je, naime, sinoć za RTS rekao da je inicijativa "realna sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom".



On je najavio da će u Ohridu najprije imati radni sastanak sa premijerima Sjeverne Makedonije i Albanije, a onda i radnu večeru sa ostalima iz regiona, da bi u nedjelju nastavili sa radnim sastankom.



Dodao je i da će on na predstojećem skupu insistirati na proširenju preševskog dijela granice, kako bi kamioni išli brže.



"Insistiraću na tome u nedjelju", rekao je on.



U Ohridu će praktično biti nastavljeni razgovori, započeti prije mjesec dana u Novom Sadu, o ukidanju prepreka za slobodan protok robe, usluga, kapitala i ljudi između Srbije, Sjeverne Makedonije i Albanije.



Na sastanku u Novom Sadu predsjednik Vučić i premijeri Sjeverne Makedonijie i Albanije, Zoran Zaev i Edi Rama, najavili su pripremu konkretnih mjera za dalji napredak u sprovođenju ove inicijative, koje će predstaviti u Ohridu.



Iz kabineta makedonskom premijera Zorana Zaeva za Tanjug su potvrdili da su pripreme sastanka u toku, a da je telefonski razgovor između Vučića, Zaeva i Rame prije neki dan bio u cilju koordinacije prije sastanka.



"Lideri Srbije, Sjeverne Makedonije i Albanije dodatno su razmijenili ideje o mogućnostima jačanja regionalne saradnje", rekli su u Kabinetu Zaeva.



Inicijativa je, inače, dobila "na težini" poslije odluke EU da ne otvori pregovore sa Skopljem i Tiranom.



Teška i razočaravajuća poruka Brisela dodatno upućuje zemlje regiona jedne na druge, ili, kako kaže Vučić, da gledaju šta mogu same da urade za sebe i svoje građane, prenosi Tanjug.



Vučić je uoči sastanka izjavio i da mu je drago što će na Ohridu biti u prilici da prvi put naprave Akcioni plan, čiji prijedlog je već poslao Zaevu i Rami.



"Čini mi se, iz onog razgovora koji smo imali u Briselu da su svi sve razumjeli. Možda smo mi sa Balkana malo gluplji, ali baš toliko glupi nismo. Sve smo shvatili i sad gledamo šta možemo da uradimo za sebe i svoj narod", istakao je Vučić.



(24sata.info)