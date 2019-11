Član Predsjedništva BiH i lider SNSD-a Milorad Dodik oštro je danas kritikovao visokog predstavnika u BiH Valentina Inzka i izvještaj koji je juče predstavio pred Vijećem sigurnosti UN-a.

Foto: Arhiv

Između ostalog, osvrnuo se na dio izvještaja u kojem je Inzko konstatovao kako su "građanski orijentisana stranka DF i bošnjački SBB takođe u koaliciji na državnom nivou".



"To uopšte nije tačno. To je laž. HDZ BiH ne da da DF primiriše koaliciji, a on (Inzko) ode i priča kako su ovi u koaliciji", ustvrdio je Dodik.



Prema njegovim riječima, visoki predstavnik u kontinuitetu netačno informiše Vijeće sigurnosti UN-a.



Referišući se na dio izvještaja u kojem se navodi da "SDA i HDZ BiH održavaju svoj dugogodišnji savez, pridružuje im se DF", Dodik je postavio otvoreno pitanje javnosti: "Da li je ovo istina?".



"Pitajte HDZ je li ovo istina! Ni DF neće da bude sa HDZ-om, a visoki predstavnik govori da su oni zajedno. On obmanjuje Vijeće sigurnosti upornim neistinama po mnogim pitanjima u BiH", poručio je Dodik.





(24sata.info)