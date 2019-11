Narodna skupština RS će u ponedjeljak, 11. novembra, razmatrati Informaciju o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture BiH i uticaju na položaj i prava RS, odlučio je danas Kolegijum entitetskog parlamenta.

Foto: Arhiv

Ova informacija jedina je tačka sedme posebne sjednice, zakazane na zahtjev jedne trećine narodnih poslanika iz klubova SNSD, DNS, Socijalistička partija, DEMOS, Ujedinjena Srpske, NDP i dva nezavisna poslanika.

Početak sjednice planiran je u 11.00 sati.

"Kolegijum je dogovorio da će svim liderima parlamentarnih političkih partija koji dostave zahtjev za obraćanje do petka, 8. novembra, do kraja radnog vremena, biti odobreno obraćanje na Sedmoj posebnoj sjednici u trajanju do deset minuta", saopšteno je iz NSRS.

