Visoki predstavnik, Valentin Inzko, danas se obratio Vijeću sigurnosti UN-a, predstavivši svoj redovni polugodišnji izvještaj o stanju provedbe mira u Bosni i Hercegovini, koji pokriva period od 16. aprila do 15. oktobra 2019.

Valentin Inzko / 24sata.info

U svom obraćanju, visoki predstavnik je osudio činjenicu da se proces formiranja vlasti odužio na sada već više od godinu dana, dodavši da “iako Vijeće ministara iz prošlog mandata i dalje funkcionira sve do imenovanja novog Vijeća ministara, ono je ograničeno politički sračunatom i nepotrebnom blokadom Parlamenta BiH. To znači da se ne mogu usvajati novi zakoni, uključujući i budžet na državnom nivou, što uveliko onemogućava zemlju da se efikasno nosi sa aktuelnim problemima, kao što je migrantska kriza.”



Visoki predstavnik je naglasio da se nastavila i destabilizirajuća retorika podjela, koja dominira političkom situacijom: “Neki politički lideri iz RS i dalje daju izjave kojima izražavaju separatističke tendencije ili pak predviđaju raspad BiH, dok neki hrvatski predstavnici traže teritorijalnu reorganizaciju zemlje. Istovremeno, najveća bošnjačka stranka opet je usvojila stranačku platformu koja zagovara Republiku BiH, što nije bilo konstruktivno.” Također je naglasio da veličanje osuđenih ratnih zločinaca, koje je i dalje rašireno, uveliko otežava mogućnost postizanja istinskog i trajnog pomirenja među svim narodima.



Govoreći o presudi Ustavnog suda BiH o Mostaru i presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu “Sejdić-Finci”, koja nakon deset godina još uvijek nije provedena, visoki predstavnik je naglasio da “vladavina prava i borba protiv korupcije trebaju biti prioriteti za Bosnu i Hercegovinu. Zbog toga, veliki broj ljudi ne može ostvariti svoja osnovna građanska prava, jer ne mogu glasati u Mostaru ili biti kandidati za niz državnih funkcija. To traje već deceniju. Ne iznenađuje da ispitivanja javnog mnijenja pokazuju da su tri četvrtine građana BiH izuzetno nezadovoljne ili uglavnom nezadovoljne situacijom u oblasti vladavine prava i radom pravosudnih institucija. Stoga će vladavina prava i funkcionalnost pravosudnih institucija biti moji prioriteti u narednom periodu.”



Visoki predstavnik također je rekao da je posebno sramotna pojava revizionizam ili čak otvoreno negiranje genocida u Srebrenici, koji je pravna činjenica potvrđena presudama kako međunarodnih tako i domaćih pravosudnih organa, uključujući i Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju – tijelo koje je ustanovilo Vijeće sigurnosti UN-a. Visoki predstavnik je rekao: “U Srebrenici je 1995. godine počinjen genocid! Ništa i niko ne može promijeniti tu činjenicu.” Visoki predstavnik je zahvalio onim pojedincima i organizacijama koji čuvaju istinu o Srebrenici i nastavljaju tragati za pravdom, posebno Majkama Srebrenice. “Majke zaslužuju naše najdublje poštovanje i divljenje,” rekao je visoki predstavnik.



Poruka visokog predstavnika Inzka političarima bila je jednostavna: Prevaziđite međusobne razlike, odbacite destabilizirajuću retoriku i osigurajte napredak zemlje na evropskom putu.



Visoki predstavnik je iskoristio priliku i pozvao međunarodnu zajednicu da „nastavi ujedinjeno raditi kako bi očuvala rezultate postignute tokom protekle dvije decenije i, prije svega, ispunila obećanja o boljoj budućnosti za građane BiH“.



Kompletan tekst obraćanja visokog predstavnika dostupan je na web stranici OHR-a.





(24sata.info)