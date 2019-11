Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić izjavio je danas da će vjerovatno biti na neki način usporenija dinamika rada i sastajanja Vijeća ministara BiH, ali da je praktično nemoguća potpuna blokada rada te institucije.

Denis Zvizdić / 24sata.info

Zvizdić je na pres-konferenciji pojasnio da postoje proceduralna, poslovnička i zakonska rješenja koja onemogućavaju da dođe do potpune blokade rada Vijeća ministara BiH.



- Do sada nismo bili u situaciji niti smo imali potrebu da aktiviramo tu vrstu zakonske i pravne norme, jer mislim da je Vijeće ministara BiH jedna od rijetkih institucija koja je najredovnije i najefikasnije radila u protekle četiri, četiri i po godine - naveo je Zvizdić.



Po njegovim riječima, druga važna stvar jeste da Vijeće ministara BiH mora raditi, ne zato što to želi on ili neki član Vijeća ministara, „nego zato što državne institucije imaju svoje obaveze i svoje potrebe“.



- Oni redovno šalju svoje materijale, tako da mi ne možemo neodgovarati na takve materijale i moramo omogućiti svim institucijama na nivou BiH da u potpunosti normalno funkcioniraju, obavljaju svoje važne zadatke bitne za državu i za građane, bez obzira na određene volje, namjere, želje ili ideje bilo koje političke partije - kazao je Zvizdić.





(FENA)