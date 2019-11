Predsjedavajući Predstavničkog doma BiH Denis Zvizdić izjavio je novinarima u Sarajevu da na današnjoj sjednici Kolegija nije bilo nikakvih pomaka, te da nema ni naznaka da će u skorije vrijeme biti sjednice ovog doma.

Foto: 24sata.info

Kako je rekao, određene stranke nisu dostavile imena kako bi se formirale nadležne komisije, a bez toga nema ni mogućnosti da se važni dokumenti usvoje.

Pozvao je predstavnike SNSD-a da dostave imena članova komisija kako bi bila dostupna sredstva od 1,1 milijardu eura.

- Nije došlo do nekog značajnijeg približavanja stavova koji bi probudili optimizam ili nagovijestili da će ova blokada biti završena u neko skorije vrijeme. Komisije, nažalost, bezrazložno, antiustavno i antizakonski još uvijek nisu formirane, pa ni ove tri koje su bile na današnjem dnevnom redu - kazao je Zvizdić.

Na pitanje novinara očekuje li blokadu i Vijeća ministara BiH, s obzirom da će se pred tom institucijom naći i imenovanja, Zvizdić, koji je ujedno i predsjedavajući VMBiH, ističe da i dalje nema materijala o imenovanju direktora SIPA-e.

Na narednoj sjednici, kako je naveo, koja bi trebala biti održana početkom sljedeće sedmice, to se neće ni naći na dnevnom redu.

- Ja lično mislim da će vjerovatno biti na neki način usporenija dinamika rada i sastajanja Vijeća ministara, ali je praktično nemoguće da dođe do potpune blokade rada Vijeća ministara - govori Zvizdić.

Prema njegovim riječima, tu potpunu blokadu onemogućavaju postojeća proceduralna poslovnička i zakonska rješenja.

- Mi, hvala Bogu, do sada nismo bili u situaciji niti smo imali potrebu da aktiviramo tu vrstu zakonske i pravne norme, jer ja mislim da je VMBiH jedna od rijetkih institucija koja je najredovnije i najefikasnije radila u protekle 4,5 godine. Mi smo se u prosjeku sastajali svake sedmice - pojasnio je Zvizdić.

Kao još jedan razlog zbog kojeg ne može biti blokade naveo je da Vijeće ministara BiH mora raditi i zbog obaveza i potreba ostalih državnih institucija.

- One redovno šalju svoje materijale, tako da mi, naravno, ne možemo ne odgovarati na takve materijale i moramo omogućiti svim institucijama na nivou BiH da u potpunosti normalno funkcioniraju, bez obzira na određene volje, namjere, želje ili ideje bilo koje političke partije - istakao je Zvizdić.

Dodao je i kako ima naznaka da će ubrzo doći do sastanka SDA, SNSD i HDZ, te da on zagovara da to bude jedan širi sastanak.

(24sata.info)