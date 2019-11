Šef delegacije Evropkse unije u Bosni i Hercegovini Johann Sattler smatra da odluka da se ne otvore pregovori sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom nije poštena, ali da se ipak treba uzeti u obzir činjenica da je 25 država EU bilo čvrsto uz Balkan, njegovu evropsku perspektivu te da je debata Evropskog vijeća o tom pitanju bila dosta napeta.

Foto: Pixsell

Govoreći o finansijskoj konstrukciji za Koridor 5C, u razgovoru za Dnevni avaz kazao je da je riječ o 335 kilometara moderne ceste.



- Jedna trećina te dionice već je završena. Za druge dvije trećine osiguran je novac i ta saobraćajnica bi se trebala završiti u narednih pet do 10 godina - naglasio je.



Međutim, ističe da to ne znači da će put sutra biti gotov, jer ima veoma zahtjevnih dionica, poput tunela Prenj.



- Od 800 miliona eura bespovratnih sredstava, koje je Evropska unija obećala zapadnom Balkanu za period 2018. - 2020. godina, vašoj je državi pripalo više od 200 miliona, što je najveći iznos i BiH je tu jedna pozitivna priča. No, taj novac, kao i još mnogo projekata u vrijednosti od skoro milijardu eura čeka konstituiranje vlasti - kazao je.



Govoreći o formiranju vlasti, kazao je da kao predstavnik EU ima i ovlasti da posreduje i pomaže u gradnji dijaloga i povjerenja.



- Spreman sam to i raditi, ali treba spremnost lidera da se napredak postigne. Posredovanje ima smisla samo ako postoji volja da se nađe rješenje. Niko u Briselu ne razumije, a posebno ne razumiju građani BiH, zašto treba toliko vremena da se vlast konstituira - kazao je.



Ipak, naglašava, u posljednjih nekoliko sedmica ima naznaka napretka na tom polju te da se vrše intenzivne konsultacije i u međunarodnoj zajednici.



- Potreban je kompromis koji će svima donijeti dobro. A da bi se to desilo, neophodni su ustupci, koji uopće ne znače slabost, već su odraz pragmatičnosti - istakao je.



Dok to ne bude, dodao je, skoro milijardu maraka evropskog novca čeka da u Parlamentu bude odobreno, a odobrenja nema dok se vlast ne formira.



- I još toliko novca drugih investitora čeka. Pred poslanicima su dvije milijarde maraka vrijedni projekti koji čekaju dogovor političkih lidera. Cijelo okruženje BiH napreduje, samo ste vi zastali, Bosna i Hercegovina je na samom repu integracija u EU - poručio je.



(FENA)