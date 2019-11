Napadi SDP-a i njihovih kantonalnih satelita na predsjednika SDA Bakira Izetbegovića predstavljaju izraz kukavičkog mentaliteta tih stranaka, čija rukovodstva nikada nisu pokazala spremnost da preuzmu odgovornost za sudbinu države, kaže se u saopćenju Asocijacije mladih SDA.

Kako dodaju, odluka predsjednika Izetbegovića da politički i logistički podrži agenta BiH u pokretanju revizije bila je jedina ispravna i moguća. To je bilo tako 2017, a tako je i danas.



- Od početka je bilo jasno da su male šanse da će sudije Međunarodnog suda pravde smoći hrabrosti da revidiraju svoju odluku iz 2007. i približe je istini o genocidu počinjenom diljem BiH, ali se moralo pokušati dok je postojala i najmanja šansa da se zaokruži istina i utvrdi pravda.



Upravo je u takvim slučajevima ključna hrabrost i liderstvo, koje je pokazao predsjednik Izetbegović, a to su osobine strane SDP-u i njihovim satelitima. Isto tako je hrabro i državnički priznati i šta se moglo bolje uraditi, tj. upoznati javnost sa stanjem legitimacije agenta. To ne bi mijenjalo suštinu stvari da je reviziju trebalo pokrenuti, ali bi prisililo politikante poput Nikšića da i oni uz Izetbegovića podrže stav pravnog tima da mišljenje registrara Suda nije obavezujuće - kaže se u saopćenju Asocijacije mladih SDA.



Dodaju da jedina istinita rečenica u saopćenju Nermina Nikšića jeste ona u kojoj priznaje da nije lider bošnjačkog naroda, pa čak ni vlastite stranke, već blijeda marioneta tzv. srednjeg kadra u SDP-u, među kojima su pojedinci proveli period 1992.-1995. u Srbiji i kojima nikada nije ni bio interes da se utvrdi odgovornost Srbije.





(FENA)