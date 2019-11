Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić reagirao je na zadnji istup predsjednika SDA Bakira Izetbegovića u kojem je govorio o reviziji presude protiv Srbije.

Nermin Nikšić / 24sata.info

Nikšićevu reakciju prenosimo u nastavku:



- U izbornoj kampanji 2018.godine postavio sam Bakiru Izetbegoviću samo jedno pitanje.



Pozvao sam ga da odgovori zašto nas je sve lagao i politički se kockao sa genocidom u Srebrenici u reviziji tužbe protiv Srbije.



Nije odgovorio na pitanje, nego je rekao da bi i on volio sjesti sa Trumpom pa ne može. S Trumpom se nije sastao, ali tužbu uništio jeste.



Godinu dana poslije priznao je da je svjesno lagao sve građane Bosne i Hercegovine povodom revizije tužbe.



Posipanje pepelom i priznanje da je trebao upoznati i ostale, uljučujući mene, u sav proces danas ne vrijedi ništa. Pravdajući se, opet je pokazao koliko ne shvata biće Bosne i Hercegovine. Pravo na istinu i pravdu pripada svim žrtvama, a nikako samo jednom narodu. To je samo potvrda onoga što sam uvijek govorio, da SDA privatizira i žrtvu, pri čemu interese žrtava stavlja daleko ispod interesa SDA.



Izetbegović je dodao da je trebao podijeliti odgovornost i otkrio suštinu. Danas žali što i drugi nisu odgovorni, ne što je revizija propala.



Tačno je. Ja za Izetbegovića nisam Trump, ali nije ni on za građane ove države nikada bio predsjednik koji se bori iskreno za njih i njihovo pravo da svi budu ravnopravni u cijeloj državi. To je danas posebno očito, dok se u izjavama povlači pred SNSD-om i kukavički odustaje od ANP-a, a kao pravdanje koristi tezu da 'Srbi' to ne žele, pri čemu i mene svrstava u 'bošnjačke lidere'.



Ja jesam Bošnjak, ali bošnjački lider nisam, niti imam ambiciju to biti. Ja sam predsjednik bosanskohercegovačke partije u kojoj su lideri svi njeni članovi. Predsjednik sam partije koja želi da imamo državu u kojoj se moraju poštovati zakoni, a ne želje samozvanih 'lidera', i u kojoj se mora poštovati volja naroda iskazana na izborima, a svi moramo poštovati Ustav i zakone.



Dosta je više da nas oni 'uče' šta narodi žele, a da pritom u svakoj prilici lažu, varaju i izdaju i svoj narod i sve građane Bosne i Hercegovine.





(24sata.info)