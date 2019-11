Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da BiH nema budućnost i da ide u propast, te da je nezabilježeno u svijetu da jedna zemlja godinu dana nakon izbora nema formiranu vlast.

Milorad Dodik / 24sata.info

Prema njegovim riječima, BiH ovakva kakva je, nije trebalo ni da postoji, jer bi razvoj zasebnih zajednica i država - Republike Srpske, Herceg-Bosne i Bosne, bio uspješniji i imali bi daleko više napretka.



"Treba da se omogući Hrvatima da imaju svoj entitet. Republika Srpska treba slobodno da odlučuje o svom statusu, a Bošnjaci bi mogli da se organizuju u dijelu koji kontrolišu i to nazovu Bosnom", naglasio je Dodik u intervjuu za Srpski list, jedine srpske novine na ćiriličnom pismu u Australiji.



On je rekao da bi BiH imala budućnost samo kada bi se poštovao Dejtonski sporazum, kada bi se vratile otete nadležnosti entitetima, kada bi političko Sarajevo konačno shvatilo da BiH nije samo muslimanska, odnosno bošnjačka, te da tu žive i Srbi i Hrvati i ostali.



"Ne može Sarajevo nametati Banjaluci i Mostaru pravila ponašanja. Njihov prvenstveni cilj je uništenje Republike Srpske ili njeno pretvaranje u praznu ljušturu. To neće moći. Republika Srpska je svoju državnost unijela u Dejtonski sporazum, ona je postojala prije dejtonske BiH. Republika Srpska je stvorena voljom srpskog naroda 9. januara 1992. godine i Dejtonski sporazum je priznao njeno postojanje", napomenuo je Dodik.



On je rekao da je u sadašnjim okolnostima Republika Srpska samo na gubitku u svakom pogledu, jer je stopira nivo BiH.



Dodik je naveo da srpski narod nakon prošlog vijeka, koji je bio vijek stradanja Srba, mora da sačuva Republiku Srpsku jer je ona garant opstanka Srba zapadno od Drine.



"Danas je više nego potrebno da se srpski narod Srpske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije okupi oko zajedničkih nacionalnih ideja. Mi Srbi moramo da sačuvamo svoj identitet da bi opstali i zato smo svi zagledani u našu maticu Srbiju koja je danas najjača zemlja na Balkanu i faktor stabilnosti i opstanka", istakao je Dodik.



Na konstataciju da srpsko nacionalno pitanje na Balkanu nije riješeno i pitanje, da li je neminovno ujedinjenje Republike Srpske i Srbije, Dodik je rekao da su Kosovo i Metohija je važno svesrpsko pitanje ne samo zbog toga što je to kolijevka srpstva i zbog kosovskog mita, nego i zbog nepravde koja je načinjena toj južnoj srpskoj pokrajini i primjene različitih standarda.



"Kosmetu se dozvoljava pravljenje neke takozvane nezavisna država, a nama u Republici Srpskoj se poručuje da ćutimo. Zašto da ćutimo? Zato što tu nadomak Republike Srpske, na Kosmetu važe jedna pravila a kod nas druga? Pitanje Kosmeta i Srbije ne može se posmatrati odvojeno od pitanja Republike Srpske i BiH. Mi pažljivo pratimo dešavanja na Kosmetu i koliko vidimo Kosovo i Albanija se sve više integrišu. Lijepo, nemamo ništa protiv. Ali zašto onda Srbi nemaju pravo da se integrišu", upitao je Dodik.



Dodik je rekao da je pitanje Kosmeta državno pitanje Srbije, ističući da će Republika Srpska u svakom slučaju poštovati stav Srbije i njenog rukovodstva i stati iza takve odluke i da je jedini i najbolji način da to pitanje bude riješeno dijalogom.



"Podržavamo stavove Srbije i napore njenog rukovodstva na čelu sa predsjednikom Vučićem i vjerujem da će u tom pogledu biti postignut konsenzus. BiH, na našu inicijativu, nije priznala Kosovo, što je sasvim očekivano. Jer ako Srbija nije priznala samoproglašeno Kosovo neće ni BiH, Republika Srpska neće i ne može pristati na tako nešto. U svakom slučaju, u tom smislu pratimo Srbiju i zagledani smo u Beograd", rekao je Dodik.



Na pitanje da li je neki "Dejton dva" rješenje, Dodik je rekao da nema nikakvog "Dejtona dva", ističući da je ta ideja motivisana isključivo time da bude ukinut Dejtonski sporazum i da se obezbijedi unitarna BiH.



"To je samo jedna od ispraznih inicijativa koju plasira političko Sarajevo i dio međunarodne zajednice da bi nama iz Republike Srpske `zavrtali ruke`. Od `Dejtona dva` nema ništa. Imamo Dejtonski mirovni sporazum, vratite se njegovom izvornom obliku i možemo nešto raditi, sve ostalo je unaprijed osuđeno na propast, jer BiH kao vještačka tvorevina i projekat stranaca nema budućnosti", kategoričan je srpski član Predsjedništva BiH.



On je rekao da predsjednik Vučić i on zajedničkim radom stalno podstiču tu saradnju svih subjekata sa obje strane Drine, ističući da samo jedinstveni može da se odgovori na sve izazove i da Srbi sačuvaju slobodu, identitet i narod.



Kada je riječ o saradnji Banjaluke sa dijasporom Republike Srpske u svijetu, Dodik je naveo da je saradnja sa dijasporom je od izuzetnog značaja i da su u tom pogledu počeli i sa organizovanjem foruma dijaspore u Banjaluci na inicijativu Srba iz dijaspore koji su tražili da se pokrenu takvi skupovi koji već postaju tradicionalni.





(24sata.info)