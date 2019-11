Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović rekao je u političkom magazinu Pečat RTRS-a da Bosna i Hercegovina neće ući u NATO ukoliko to ne žele Srbi i Republika Srpska.

Bakir Izetbegović / 24sata.info

- U ovoj zemlji niko nikom više ništa neće nametati. Kada su u pitanju Srbi i Republika Srpska, ako neće u NATO - neće se ići u NATO - rekao je Izetbegović.



Međutim, on naglašava da Godišnji nacionalni program za NATO mora biti poslat u Brisel jer to predstavlja provođenje ranije usvojenih odluka.



- Ranije usvojeni zakoni i odluke moraju biti ispoštovani i to sam sa /liderom HDZ-a Draganom/ Čovićem i /liderom SNSD-a Miloradom/ Dodikom potpisao 5. augusta. Što se nas tiče, to može biti minimalni aspekt, redukovani ANP u kojem akcenat može biti potpuno stavljen na civilni dio, a možemo koordinisati tempo sa Srbijom i, na kraju krajeva, prihvatiti ono što je krucijalno važno za Srbe - da nema članstva u NATO bez novog konsenzusa i dogovora, ali se zakoni ove zemlje moraju poštovati - istakao je Izetbegović.



Lider SDA tvrdi da ANP nije uslov za formiranje Vijeća ministara BiH, jer on predstavlja, kako je rekao, vladavinu zakona i poštovanje ustavno-pravnog sistema u BiH.



Izetbegović tvrdi da SNSD blokira formiranje vlasti, jer ne prihvata nešto što je ranije usaglašeno i time ne poštuje strateški interes i ustavno-pravni konstrukt BiH. Navodi da SDA insistira na kompromisu, koji je, prema njegovim riječima, blizu.



- Moramo prihvatiti ANP koji znači poštovanje ranijih zakona, a pitanje je do koje mjere će biti redukovan. Takođe, moramo prihvatiti da nema članstva u NATO bez novog dogovora. To je sasvim dovoljno da izađemo iz ove situacije pa ćemo se dogovarati dalje. Јa ne znam šta će biti za 10 godina... - istakao je on.



Izetbegović je poručio da Vijeće ministara BiH neće biti formirano bez izbornih pobjednika iz Republike Srpske.



Odbacio je mogućnost formiranja vlasti na nivou BiH sa SDS-om i PDP-om.



- Kad prihvate da ova zemlja ima Ustav i vladavinu zakona, idemo sa SNSD-om i čekamo ih - rekao je on.



Kada je riječ o Rezoluciji o vojnoj neutralnosti koju je usvojila Narodna skupština Republike Srpske, Izetbegović smatra da je NSRS donijela odluku o pitanju koje ne spada u njenu nadležnost.



- Građani Republike Srpske imaju svoje predstavnike u Parlamentarnoj skupštini BiH, čija je to nadležnost, jer to nije nadležnost entiteta - naveo je on.



Lider SDA je pojasnio zašto Republiku Srpsku ne naziva punim imenom, već "entitet RS".



- Ne volim da se dio BiH zove po jednom narodu, pa recimo i da je to po mom narodu - rekao je Izetbegović u Pečatu.



(FENA)