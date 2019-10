Formiranje Savjeta ministara BiH i rad Parlamenta BiH su dva odvojena procesa i treba učiniti sve da Parlament radi i ostvari svoju društvenu ulogu, istakao je danas predsjednik SDS-a Mirko Šarović.

Mirko Šarović / 24sata.info

„Njihovo je legitimno pravo da formiraju Savjet ministara, a naše je legitimno pravo da tražimo da u ovakvoj situaciji funkciniše bar ono što može, a to je Parlament. Mi biramo da radimo a ne da ćutimo, stagniramo, puštamo da vrijeme prolazi i nazadujemo... Zato ćemo u naredom periodu svu svoju pažnju i fokus usmjeriti na to da ova važna institucija konačno počne da radi", kazao je Šarović.



Predsjednik SDS kaže da Parlament mora i može da radi u okviru svoje uloge, i to ni na koji način ne bi remetilo formiranje Savjeta ministara BiH.



"Naša namjera je da odblokiramo rad Parlamenta BiH jer je to u interesu građana, kako zbog brojnih zakona koji su na čekanju tako i zbog važnih projekta, vrijednih oko 2 milijarde KM, koji takođe čekaju a namjenjeni su i Republici Srpskoj i Federaciji BiH“, naglasio je predsjednik SDS, te dodao:



"Zašto svi ćute u neformiranju Vlade FBiH, tako važnog tijela? Zašto je problem „tehnički mandat“ Savjeta ministara a nije „tehnički mandat“ Vlade FBiH? Zašto ne spominju grad Mostar koji svoju vlast nema 12 godina?! O tome svi ćute i prave se nevješti. Ovo samo govori o njihovoj nesposobnosti i neodgovornosti za funkcionisanje sistema, i umjesto da to priznaju, otrovne strelice upućuju ka drugima. U svemu tome, sve više trpe građani, ekonomija, privreda...", istakao je Šarović.



Odgovarajući na komentar člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika da ga Savjet ministara BiH ne interesuje, predsjednik SDS Mirko Šarović je rekao da je na sceni uobičajeni odbrambeni mehanizam za vlastiti neuspjeh.



"Dodik kao lisica iz basne o kiselom grožđu koja svoj neuspjeh pokašuva da opravda tvrdeći da to nešto ne valja. Kada god kaže da ga nešto ne interesuje, on to ustvari žarko priželjkuje a dokazao je je to bezbroj puta", zaključuje Šarović.





(24sata.info)