Dragan Čović, lider HDZ-a BiH i predsjednik HNS-a BiH, danas je novinarima u Mostaru potvrdio da će na dnevnom redu sastanka sa delegacijom SDA, koji će se održati u naredni četvrtak, biti dvije teme. Jedna je, rekao je, saradnja dvije političke opcije „radi osnaživanja povjerenja, koje je vidno poljuljano u posljednje vrijeme, kao i između dva naroda, a s druge strane, da razgovaramo o izbornom zakonodavstvu“.

Dragan Čović / 24sata.info

- Čini mi se da imamo dovoljno prostora i, vjerujem, dovoljno mudrosti da pokušamo u naredna dva mjeseca, do kraja godine, privesti kraju tu priču, koja dugo traje i na neki način da stvorimo ambijent da se vlast može uspostaviti na svim razinama i da potom ove tri preostale godine na pravi način iskoristimo. Osim toga, bit će još mnogo i drugih razgovora. Prvi razgovor je, dakle, sa SDA, a potom i s drugim političkim opcijama kako bi ova načela na kojima gradimo opstojnost BiH, naš euroatlantski put, ekonomsko-socijalnu stabilnost i, naravno, izmjene izbornog zakonodavstva ugradili u jednu agendu, koju možemo slijediti do kraja ovog izbornog ciklusa - rekao je Čović.



Upitan o tome je li realno da BiH, nakon što je predsjedavanje Evropskom unijom preuzela Hrvatska, dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji zajedno sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, Čović je odgovorio kako je jedini uvjet uspostava vlasti.



- Sve druge uvjete kad je u pitanju taj proces, BiH je odavno ispunila predajom onog upitnika i dodatnih odgovora tako da vjerujem da je vrijeme od šest mjeseci idealno upravo zbog ovog čudnog ponašanja unutar Evropske komisije u starom sazivu, kad nisu dali odobrenje Sjevernoj Makedoniji i Albaniji, što je za mene veliko iznenađenje i jedna neprincipijelnost - kazao je Čović.



U vezi s tim, on je izrazio uvjerenje o tome da se u naredna dva mjeseca mogu stvoriti, kako je naveo, tehnički preduvjeti.



- To su vlast koja normalno funkcionira i jedan radni ambijent u BiH i onda su svi drugi formalni uvjeti koji su pred nas stavljeni, potpuno ispunjeni. Stoga vjerujem da u petom mjesecu, kada će se o tome odlučivati u Zagrebu, možemo biti dovoljno mudri da se nađemo s ove dvije zemlje u istom pregovaračkom procesu. Siguran sam da će gospodin Plenković, o tome smo više puta razgovarali, pa i pretprošli tjedan, učiniti sve da upravo BiH dobije to svoje mjesto, ali mi moramo uraditi svoj dio posla, jer niko nam ništa neće pokloniti. Sve je, znači, u našim rukama - ocijenio je Čović.



On je, inače, predvodio delegaciju HNS-a u Mostaru, koja je u povodu blagdana Svih svetih i Dušnog dana, polagala vijence na brojnim spomen-obilježjima i grobljima u Mostaru.



(Avaz)