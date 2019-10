U Narodnu skupštinu Republike Srpske (NSRS) još nije dostavljen zahtjev Kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) o sazivanju posebne sjednice entitetskog parlamenta na kojoj bi trebalo da se definiše stav o programskoj deklaraciji Stranke demokratske akcije (SDA), usvojenoj na stranačkom kongresu sredinom septembra.

Nedeljko Čubrilović / 24sata.info

Predsjednik parlamenta RS-a Nedeljko Čubrilović je rekao da očekuje taj zahtjev u narednih nekoliko dana, imajući u vidu najave u medijima o tom pitanju.



- Kada dobijemo zahtjev, zakazat ćemo sjednicu u zakonom predviđenom roku, a to je do deset dana - rekao je Čubrilović i dodao da bi to zasjedanje trebalo da se održi i u kraćem roku od predviđenog, a zbog obaveza u vezi s redovnim sjednicama.



Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je jučer da će biti predloženo da parlament Republike Srpske na posebnoj sjednici odbaci bonska ovlaštenja visokog predstavnika u BiH kao nezakonita i sve posljedice takvih ponašanja visokih predstavnika.



Rekao da će Kolegij Narodne skupštine RS ovih dana utvrditi tačan datum održavanja posebne sjednice parlamenta, navodeći da bi sjednica trebalo da bude održana oko 5. novembra, prema ranijim naznakama.



Dodik je rekao da posebna sjednica ima ambiciju da pruži odgovore na određene izazove, ne samo na priču koja se zove deklaracija SDA, nego i na mnoge druge, prije svega na ponašanje visokih predstavnika.





(FENA)