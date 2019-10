Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta BiH i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je u utorak kako će učiniti sve da, po mogućnosti već ovoga tjedna, budu napravljeni neki iskoraci po pitanju dogovora o vlasti na razini BiH.

Foto: Fena

- A onda i da riješimo i otklonimo sve one dileme koje su proizvele, rekao bih, nerazumijevanje ili nepovjerenje u zadnju godinu-dvije - kazao je Čović u Kiseljaku, odgovarajući na pitanje novinara.



Naglasio je kako se pokazalo da nije dobro birati u ime jednog naroda te da su posljedice toga vidljive.



- Više od godinu od izbora nismo u stanju poslati jedan glas u ime BiH i uvijek nedostaje jedan hrvatski glas, a osobito kad se govori o institucijama BiH, odnosno Predsjedništvu BiH - dodao je Čović.



Ocijenio je kako je potrebno učinit sve i da BiH "uhvati korak, koji je potpuno izgubila, kada je u pitanju europski put".



- Nadam se da će, upravo u vrijeme predsjedavanja Hrvatske Europskom unijom (EU), u prvih šest mjeseci iduće godine, kad ponovno bude otvoreno pitanje o Sjevernoj Makedoniji i Albaniji, to biti šansa i za BiH. Do tada, mi moramo uraditi puno stvari i to u ovoj godini kako bi nas netko ozbiljno razumio, a osobito novo vodstvo Unije - ustvrdio je Čović.



(FENA)