Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik ponovio je danas da je RS protiv članstva BiH u NATO te da će SNSD-e javno reći da ne želi da bude dio vlasti, ako se nastave uslovljavanja kako da do toga dođe.

Tvrdi da se neće odreći svojih principa ni zbog činjenice da nije formirana vlast na nivou BiH

Dodik je u izjavi novinarima u Srpcu rekao da će s predsjedavajućim i drugim članom Predsjedništva BiH, Željkom Komšićem i Šefikom Džaferovićem, o tom pitanju sutra razgovarati s komesarom za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannesom Hahnom, te visokom predstavnicom za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Federicom Mogherini.

-Vjerovatno njih interesuje formiranje vlasti. Ta priča o formiranju vlasti u BiH je već degutatna tema. Ozbiljna šteta je napravljena cijelom društvu. I RS ima ozbiljne štete zbog neformiranja vlasti, ali niko ne mora da računa da je vlast toliko privlačna da bi urušili svoje osnovne principe. RS je protiv puta u NATO i neće tamo ni stići. Ako oni baziraju svoje politike na nečemu drugom to znači stajanje i ja tu ne mogu ništa - rekao je Dodik.

Smatra da treba odbaciti uslovljavanje u procesu formiranja vlasti na nivou BiH, jer će, ukoliko to potraje izvjesno vrijeme, SNSD i ne želi da bude dio te vlasti.

Tvrdi da se Nacionalni godišnji plan (ANP) za NATO ne može tako zvati, jer u BiH žive najmanje tri naroda, kao i da neće prihvatiti aktiviranje Akcionog plana za članstvo u NATO-u (MAP).

Određena saradnja s NATO savezom, kako kaže, nije problem.

-Određene oblike saradnje s NATO-om već imamo, to ima i Srbija, pa čak i Rusija i u tom obliku nam saradnja ne predstavlja problem. Ali da uradimo bilo šta što bi ličilo na ANP za nas je neprihvatljivo i mi to nećemo uraditi. Ukoliko oni misle da treba da istrajavaju na tom zahtjevu, onda neka biraju druge partnere. Neki iz RS su se ohrabrili da to urade - dodao je Dodik i ponovio da SNSD to neće prihvatiti te da ostaju otvoreni za razgovore, ukoliko druga strana želi da implementira izborne rezultate, ali da ljudi iz SNSD-a gube interes za učešće u institucijama vlasti na nivou BiH kako vrijeme prolazi.

-Ta ambicija naših ljudi opada u uslovima kada su na svim mjestima na nivou BiH izvršena imenovanja u okviru stare strukture. Učešće samo na nivou Vijeća ministara bi bilo više ikebana i odgovornost, a ne mogućnost za reforme - ustvrdio je lider SNSD-a.

