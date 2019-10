Predsjednica entiteta RS Željka Cvijanović i član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik otvorili su danas u Srpcu rekonstruisani put od Crnaje do Šeškovaca.

Foto: SNSD

"U zdravlju da koristite ovaj put, da imate bolje uslove za život svaki dan i da svi zajedno volimo i čuvamo našu RS", kazala je predsjednica RS Željka Cvijanović na otvaranju puta kod Srpca.



Prisutnima se obratio i član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.



"Ostaje nam da izgradimo auto-put od Doboja do Brčkog i od Brčkog do Bijeljine. Ovo nije samo priča o putevima, ovo je integracija koja će nam omogućiti daleko više, a to je ono što mi svi želimo", kazao je Dodik.





(24sata.info)