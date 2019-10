Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je da je Skupština Srpske ovogodišnji program rada realizovala 100 odsto i da je jedini parlament u BiH koji izršava ustavne i zakonske obaveze.

Nedeljko Čubrilović / 24sata.info

On je u izjavi za BH radio rekao da je održano šest posebnih sjednica i da je sutra nastavak sedme redovne sjednice, dodavši da su na zasjedanjima razmatrana mnoga važna pitanja.



Prema njegovim riječima, važno je da zacrtani program Narodna skupština realizuje, da joj je najdirektniji partner Vlada, te su i svi drugi dobro došli kao partneri.



"Nemamo sa kim, nažalost, da se mjerimo jer je ovo jedini parlament koji izvršava svoja ustavne i zakonske obaveze", napomenuo je Čubrilović.



On je demantovao navode opozicije da je Narodna skupština Republike Srpske mjesto gdje se izvršavaju želje izvršne vlasti.



"Ako ste birali Vladu i imate istu većinu u Vladi i u Narodnoj skupštini zar bi se trebalo oportuno ponašati prema prijedlozima Vlade, kad prije toga imate mogućnost da reagujete na mnogo načina? Prije svega, treba ojačati i rad organa Narodne skupštine, kao što je rad odbora ili komisija i tu je mjesto gdje treba stručno da se izlaže i brani svoj stav", kaže Čubrilović, koji je i predsjednik Demosa.



Na pitanje kako posmatra djelovanje opozicionih partija u Narodnoj skupštini, Čubrilović je rekao da je dobro to što se trude, ali da treba da uvažavaju činjenicu da je zakonodavani odbor taj koji može da skine određenu tačku, pa i prijedlog Vlade.



On kaže da je stav svih šefova klubova da bi trebalo izmijeniti Poslovnik o radu s ciljem efikasnog rada parlamenta.



"Ima mnogo izgubljenog vremena i to se izražava kroz povrede Poslovnika i njegovu zloupotrebu. To je rezultat neiskustva i mlade demokratije", smatra Čubrilović.



Predsjednik parlamenta naveo je da blok zasjedanja koji traje tri dana košta oko 25.000 KM, ocjenjujući da je to velika suma za građane Republike Srpske.



Na pitanje zašto se zakomplikovala priča o brisanju smrtne kazne, Čubrilović je napomenuo da smrtna kazna u zakonu Republike Srpske nije nikada ni postojala.



"Bošnjačka komponenta nije dozvolila da se ta smrtna kazna izbriše kada je bila podnesena inicijativa. Ovaj put su iz političkih razloga iskoristili da oni budu inicijatori nečega što praktično i ne postoji. Odlukom Ustavnog suda to je završena priča", pojasnio je Čubrilović.



On je naveo da će Republika Srpska i ove godine obilježiti 9. januar, Dan Republike Srpske.



"To je dan koji se obilježava kao istorijska činjenica. Mi ne sporimo obilježavanje značajnih datuma za Federaciju BiH, ali oni spore nama obilježavanje 9. januara. Koga to vrijeđa? Treba prevazilaziti te situacije sa više razumijevanja", konstatovao je Čubrilović.



Govoreći o migrantskoj krizi, on je naveo da taj problem dodatno zaoštrava situaciju u BiH.



"Vlast BiH pitanje migracije nisu shvatali kao ozbiljan problem, a pojavio se kada je Mađarska zatvorila granicu i BiH postala prirodni put sa juga prema centralnoj Evropi. Migrantima cilj nije BiH, i to je činjenica, ali je i činjenica da su previše dugo zadržavaju na ovom prostoru, da je to populacija koja se teško može asimilovati u ovaj sistem, a mi smo mala, ranjiva ekonomija i 5.000 migranata nama čini veliki problem", naglasio je Čubrilović.



On je rekao da Republika Srpska ne može da prihvati formiranje migrantskih kampova, ali da ne bježi od toga da pomogne u svojim ekonomskim kapacitetima.



Na pitanje kakava budućnost čeka Republiku Srpsku i koji su prioriteti, Čubrilović je rekao da, ako se želi prosperitet, što prije treba postići političku stabilnost u Republici Srpskoj i BiH.



"Samo dogovorom i zajedničkim stavovima i nastojanjem da nas prihvati međunarodna zajednica u formi u kojoj može da nas prihvati možemo imati bolju budućnost. Ukoliko se budemo ponašali kao u proteklih godinu dana ne trebamo ništa dobro očekivati", kaže Čubrilović.





