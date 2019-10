Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i potpredsjednik SDP BiH Denis Bećirović uputio je javni poziv predsjedavajućem Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Draganu Čoviću da hitno sazove sjednicu Doma naroda.

Denis Bećirović / 24sata.info

Gospodine Čoviću,



Prošlo je više od sedam mjeseci od konstituiranja Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.



Nažalost, Dom naroda je potpuno blokiran. Također, više od jedanaest mjeseci ne radi ni Predstavnički dom.



To je flagrantno kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, Ustava BiH i Poslovnika o radu Doma naroda i Predstavničkog doma.



Ovakva opstrukcionaška politika je nedopustiva i zato mjesecima javno pozivam da, napokon, prekinete s takvom političkom praksom.



Vi ste, također, jedan od onih koji uporno blokiraju sazivanje i održavanje sjednica Doma naroda.



Da je to istina, između ostalog, potvrđuje i činjenica da se na poslovnički sazvanu sjednicu Doma naroda u junu ove godine, zajedno sa svojim političkim saveznicima iz SNSD-a, niste odazvali.



Takvim antiustavnim i antiposlovničkim djelovanjem nanosite štetu svim građanima i narodima Bosne i Hercegovine.



Gospodine Čoviću,



Dom naroda u novom sazivu nije usvojio nijedan zakon.



U parlamentarnoj proceduri je više od 30 zakona koji su na čekanju.



Desetine važnih međunarodnih ugovora su na čekanju što nanosi ogromne ekonomske štete.



Nisu imenovane delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope. Također, nisu imenovani ni članovi stalnih komisija Doma naroda: Ustavnopravne komisije, Komisije za finansije i budžet i Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije.



Zbog opstrukcija i potpunog zastoja u radu državnih organa vlasti blokirane su stotine miliona eura za kapitalne investicije i javne radove koji znače zapošljavanje hiljada radnika u Bosni i Hercegovini.



EBRD je do sada u Bosnu i Hercegovinu investirao 2,5 milijarde eura. Trenutno su aktivna 73 projekta. Da li znate da je zbog političkih blokada iskorišten tek dio od ovogodišnjih odobrenih 300 miliona eura?



Da li Vam je poznato da u EBRD-u očekuju da se odobreni projekti konačno počnu implementirati?



Da li znate da zbog nesposobnosti povlačenja odobrenih kreditnih sredstava Bosna i Hercegovina plaća penale?



Zbog takvog neodgovornog odnosa trpe podjednako svi građani i narodi u cijeloj državi Bosni i Hercegovini.



S druge strane, političari koji blokiraju i opstruiraju rad državnih organa vlasti nemaju nikakve štete. To nije, prije svega, pošteno i moralno!



Zato vas, kao predsjedavajućeg Doma naroda, javno pozivam da najkasnije u roku od sedam dana sazovete sjednicu ovog najvišeg zakonodavnog organa države Bosne i Hercegovine.



Vaša politička nadmudrivanja, od kojih niko u ovoj zemlji nema nikakve koristi, nastavite na onim destinacijama gdje ne proizvodite štetu za sve građane i narode.



Parlamentarna skupština BiH nije mjesto gdje to trebate raditi.

Blokada države i državnih organa je veoma opasan posao sa nesagledivim posljedicama.



Zato prekinite s takvom politikom i deblokirajte Dom naroda.

Krajnje je vrijeme da shvatite da građani i narodi u Bosni i Hercegovinu ne mogu i ne smiju biti taoci neodgovornih političara!



Krajnje je vrijeme da počnete raditi posao za koji ste preskupo plaćeni od građana ili podnesite neopozivu ostavku ako nećete da radite u skladu sa Ustavom BiH i Poslovnikom Doma naroda”, navodi se u pozivu.



(24sata.info)