Sastanak izaslanstva HDZ BiH i SDA koji se trebao održati sutra u Mostaru je odgođen.

Foto: Arhiv

- O novom terminu održavanja sastanka, bit će te blagovremneno obaviješteni.



Hvala na razumijevanju, navode iz HDZ-a.



Kako piše "Avaz" sastanak je otkazan na zahtjev Stranke demokratske akcije.



Ja ću predložiti gospodinu Izetbegoviću da idemo s inicijativom za bezuvjetnu uspostavu Vijeća ministara, kako bi se u potpunosti uspostavila i zakonodavna vlast. Time bi ubrzali procese pa i ono što se postavlja kao uvjet za naš euroatlantski put, a to je Godišnji nacionalni plan za NATO. To treba uraditi novo Vijeće ministara kada preuzme dužnost. Ima ono dovoljno kapaciteta i dovoljno relevantnih odluka koje smo ranije donosili. A budući je to proces koji će dugo trajati i oko kojeg mora postojati konsenzus u BiH, moj je stav da što prije uspostavimo Vijeće ministara i parlamentarnu većinu koja će funkcionirati, uključujući uspostavu parlamentarnih povjerenstava – kazao je Čović danas za Fenu najavljujući sastanak koji je trebao biti održan.





(24sata.info)