Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u petak prilikom helikopterskog obilaska granice s Bosnom i Hercegovinom kod aerodroma Željava kako se razgovori s BiH kontinuirano odvijaju na dnevno-političkoj razini, ali i na operativnoj razini policija.

Foto: HINA

Poručio je i kako se vanjska granica EU treba štititi na najdaljoj lokaciji založivši se za pronalazak dogovora s Turskom oko problema nezakonitih migracija.



"Smatramo da se vanjsku granicu EU treba štititi na najdaljoj lokaciji. Na migracijskom pravcu kojeg zovemo istočno-mediteranski ili zapadno Balkanski. To podrazumijeva štititi grčku granicu i to podrazumijeva štititi bugarsku granicu. To su one granice gdje dolazi do inicijalnog ulaska nezakonitih migracija. Onda se kasnije različitim - vrlo spretnim i lukrativnim, ali protuzakonitim aktivnostima krijumčara koji profitiraju na ljudskoj nesreći za vrlo unosne novce, događa to da su ljudi koji su ilegalno ušli tisućama kilometara dalje odavde te došli u područje sjeverozapadne BiH i blizu hrvatske granice", rekao je Plenković, upitan pokušava li Vlada RH diplomatskim putem u pregovorima s BiH na razini EU riješit problem nezakonitih migracija, prenosi Hina.



Istaknuo je kako je hrvatska uloga pomoći cjelokupnom rješenju, nastaviti raditi na sporazumu i deklaraciji s Turskom koja će situaciju stabilizirati onako kako ju je stabilizirala zadnje tri godine.



Podsjetio je kako je EU dala Turskoj šest milijardi eura kako bi zaustavila val nezakonitih migracija. Navodeći kako se u Turskoj, Jordanu i Libanonu nalazi više od pet milijuna migranata i izbjeglica, Plenković je rekao i da su te zemlje jedan od ključnih "sastavnica cjelovitog rješenja".



Uvjeren je kako dogovor s Turskom nema alternative.



"To je u sigurnosnom interesu cijele EU, a naročito Hrvatske koja je jedna od država uz sve druge koje su uključene na toj ruti", pojasnio je.



Hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću u obilasku granice pridružili su se i potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović te glavni ravnatelj policije Nikola Milina.





(FENA)