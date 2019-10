Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak ocijenio je danas da je bila greška člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika da zatraži smjenu Aleksandra Nikolića s mjesta počasnog konzula BiH u Izraelu, kojeg je sada Vlada Srbije imenovala za svog konzula u toj zemlji.

Igor Crnadak / 24sata.info

To je, kaže Crnadak, dobra odluka Srbije, koja pokazuje Dodikov “pogrešan potez”.



Tvrdi da ne zna zašto je Dodik tražio njegovu smjenu, možda zato, kako kaže, što je otvoreno govorio o problemima u radu Predstavništva RS u Izraelu ili je u pitanju "neki lični problem".



- Nakon poruke da je za Vladu Srbije Nikolić dobar, a u pitanju je čovjek koji ima dosta kvalitetnih veza u Izraelu, Dodik treba da javnosti objasni zašto je smijenio Nikolića i zašto smo ostali bez tog čovjeka, koji je bio predložen od Republike Srpske – rekao je Crnadak.



Smatra da je krajnje vrijeme da bh. parlament počne da radi te da stranke koje su formirale rukovodstvo oba doma konačno "prestanu da blokiraju rad parlamenta, jer to nanosi štetu svim građanima".



- Nikola Špirić, koji je bio jedan od parlamentranih predstavnika BiH u Strazburu, u Vijeću Evrope je iznio netačne tvrdnje kada je rekao da BiH nema delegaciju u Parlamentanoj skupštini Vijeća Evrope, zato što se za to nisu stvorili zakonski uslovi. To nije tačno, Izbor Vijeća ministara s tim nema ništa, a BiH nema delegaciju u tom tijelu samo zato što to ne žele da urade tri stranke, prvenstveno SNSD, a koje su formirale i čine rukovodstvo parlamenta – tvrdi Crnadak.



Crnadak je na konferenciji za novinare u Banjoj Luci pozdravio je rezoluciju Evropskog parlamenta u vezi s ulaskom Sjeverne Makedonije i Albanije u EU, ističući da je to ohrabrujući znak i pokazuje jedno široko raspolože da se EU proširi i na ovaj dio Evrope.



- Iskreno se nadam da će naredni sastanak Evropskog savjeta biti mjesto na kojem će se donijeti odluka da otpočnu pregovori, a to je posebno zaslužila Sjeverna Makedonija, koja je mnogo nrapravila i s odnosima s Bugarima i Grčkom, uključujući i promjenu imena te su zaslužili sljedeći korak – smatra šef bh. dilomatije.



Vrlo je važno da EU, kako kaže, reaguje pošteno prema onima koji ostvaruju napredak, jer će se bez toga ugroziti proevropsko raspoloženje u regionu.



- Vjerujem da će EU ispraviti ovu grešku koja je napravljena. Svaki korak naprijed bilo koje zemlje u regionu ka EU je podstrek i snažna podrška i drugima koji su na tom putu – istakao je on.



Kazao je da nema nepravilnosti u radu Ministarstva vanjskih poslova BiH.





