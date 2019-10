Koaliciona saradnja Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i Demokratskog narodnog saveza (DNS) nije upitna, te treba da se raščiste, kako je rečeno, neki izazovi, koji su se nametnuli na različitim nivoima, od lokalnog do odnosa u vezi sa ukupnom saradnjom.

Nakon sastanka delegacija tih dviju stranaka danas u Banjoj Luci, lider SNSD-a Milorad Dodik je rekao da postoje neki problemi u vezi sa nižim nivoima vlasti kada je u pitanju raspodjela funkcija.



-Dogovorili smo da se sada zaustave sva imenovanja i Vlada neće po tom pitanju ništa raditi, dok se ne postigne dogovor na ukupnom nivou, gdje 17 funkcija pripada DNS-u, što je gotovo riješeno i tu nema problema. Ali imate drugi i treći nivo, a bit će i dogovoreno do kog se nivoa ide– rekao je Dodik na konferenciji za novinare.



Uvjerava da nema produbljivanja problema između SNSD-a i DNS-a te da će njihova saradnja biti nastavljena na svim nivoima, s tim da će na općinskom nivou, kako tvrdi Dodik, nastojati da se dođe do saradnje i na narednim lokalnim izborima, svjesni činjenice da u nekim sredinama ima i veoma ozbiljnih problema.



-Za one koji su očekivali da će ovo biti neka vrsta urušavanja pozicije RS, moram ih razočarati. Ostaju problemi koje moramo riješiti i uvjeren sam da naši razgovori od danas ide ka tome – dodao je on.



Predsjednik DNS-a Marko Pavić kaže da su obje stranke izrazile odlučnost da se i dalje radi na jačanju njihovih odnosa.



Najavio je novi sastanak za kada će iznijeti i konkretne zaključke.



- Cilj sastanka bio je da se razriješe mnogi, uslovno rečeno, problemi koji su opterećivali odnose ove stranke sa SNSD-om. Veliko je pitanje da li imali takav značaj da treba da opterete te odnose. Puno toga smo pokrenuli, kako da unaprijedmo život u RS, parlament i rad na nivou BiH. Nije moguće u ovako kratkom koraku da se sistematizuju te stvari i iduće sedmice održat ćemo sastanak u istom sastavu i iznijeti zaključke – rekao je Pavić.



Predsjedništvo DNS-a je 5. oktobra odlučilo da zaustavi daljnje djelovanje u okviru koalicionog Sporazuma sa SNSD-om na svim nivoima, “razočarani odnosom prema DNS-u”, kako na republičkom tako i na lokalnom nivou, neprestanim i učestalim smjenama, nepovjerenjem, sumnjičenjem kadrova DNS-a, nipodaštavanjem rezultata rada i onemogućavanjem djelovanja u punom kapacitetu”.



Lider SNSD-a Milorad Dodik je i danas ponovio da bh. organi nemaju rješenje za probleme u vezi s migrantima.



-Ako ja ne odlučujem o tome, neka izvedu vojsku na granicu i spriječe migrante - kazao je Dodik.



