Sastanak sa ruskim premijerom Dmitrijem Medvedevim bio je veoma uspješan, rekao je u razgovoru za RTRS član Predsjedništva BiH Milorad Dodik. Dodik je naglasio da je Rusija spremna da pravi gasovod u RS.

Istakao je da je Medvedu poznato da vlast u BiH nije formirana, kao i da su mu poznati razlozi. Prije svega Akcioni i Nacionalni plan.



- Razgovarali smo i o poziciji Rusije. Rusija se stabilizovala nakon sankcija i to je dfinitivno svima jasno pa i onima na Zapadu. Rusija nema agresivnu politiku ni na regionalnom, ni na nekom drugom planu. Oni imaju interes da svoje energente, kojima su veoma bogati, da distribuiraju širom svijeta do potrošača za koje misle da mogu da budu njihov konzum i u tom pogledu njihov interes je jasan - rekao je srpski član Predsjedništva BiH.



Naglasio je da Rusi žele da grade gasovod i da budu prisutni sa stanovišta energenata na ovom prostoru.



- To nekima ne odgovara. Zna se da Amerikanci hoće da se prodaje gas koji se komprimuje iz Amerike ali to su odnosi između velikih, koji imaju svoj interes. Mi treba da izaberemo ono što je jeftinije i za nas dugoročno sigurnije - smatra Dodik.



Ističe da se iz tih razloga upravo i kreira politika prisustva.



- Svakako treba da se gradi gasovod u Republici Srpskoj i mi već u kontinuitetu sa najvišeg nivoa, od predsjednika Rusije Vladimira Putina i predsjednika Vlade Dmitrija Medvedeva sa njihovim kompanijama koje se time bave u okviru Gasproma, one koje projektuju, distribuiraju razvovaramo na koji način to treba da se uradimo - rekao je Dodik.



Naveo je da je podrška Medvedeva i ministra energetike,koji je tu bio, važna za nove faze i nove korake u realizaciji tog projekta.



- O rokovima nismo razgovarali jer je to uslovljeno činjenicom da se treba riješiti problem prolaska gasovoda kroz samu Bugarsku. Mi sa pripremamo, da u okviru trase auto-puta koji planiramo od Rače prema Bijeljini, odnosno Banjaluci, ukopamo cijevi za taj gasovod - rekao je Dodik i dodao - kada budemo rješavali imovinsko pravne odnose za tu trasu biće riješeni i ti. To je jedan od važnijih stvari.



Kada je riječ o projektovanju, istakao je da će za to biti zadužene ruske specijalne projektne organizacije.



- A za izvođenje pokušaćemo da radi što je veći broj naših firmi. Ima i dosta specijalizovanih poslova koje mogu da urade visoko specijalizovane firme - smatra Dodik.



Ističe da ovo sigurno nije ona politika koju mnogi ovdje pokušavaju sa Zapada da nametnu, kao i priču o malignom ruskom uticaju.



- Ruskog političkog uticaja ovdje gotovo da nema. On se jedino manifestuje kroz to da Rusija sa potpunim pravom nije dio većina koji su o okviru PIK-a, koji je nepravno, dakle van Dejtonskog sporazuma formiran, nema isti stav ili onog što Rusija ne želi da u Savjetu bezbjednosti podrži lažne izjave visokog predstavnika i što uvijek zadržava to u okviru diskusije - naveo je Dodik.



Ističe da upravo zbog toga već desetak godina Savjet bezbjednosti diskutuje o stanju u BiH, ali nikada ne može da donese nijednu odluku.



- A znamo kakve bi odluke bile. Naravno, štetne za Republiku Srpsku da nije prisustva Rusa u Savjetu bezbjednosti - istakao je Dodik.



Dodao je da su Rusi naši prijatelji i u tom pogledu.



- Mi želimo saradnju sa EU, članstvo u NATO ovaj narod neće i ja to poštujem - Istakao je Dodik.



Na pitanje da li očekuje opstrukcije iz BiH kada je izgradnja gasovoda u pitanju srpski član Predsjedništva je rekao da ovo upravo i pokazuje besmislenost BiH.



- Sve ono što tamo funkcioniše je zato što je to podsticaj iz različitih ambasada, koji žele nešto da rade, kreiraju, koji spekulišu, koji pokušavaju da ponovo vrate dominaciju nad tužilaštvima, pravosudnim sistemom da bi se obračunavali sa političarima - smatra Dodik i dodaje - Dakle, to je jedna žabokrečina u Sarajevu koja je do te mjere užegla da je miris koji dolazi odatle je nepodnošljiv. Vjerujem da će biti nekih opstrukcija, ali imamo druge načine da to uradimo - poručio je Dodik.



Kada je riječ o Rafineriji, Dodik je istakao da je činjenica da Nestro ostvaruje svoju poslovnu aktivnost u obimu koji je i do sada bio poznat.



- Havarija koja se tamo desila, rastarjela tehnologija traži poslovnu odluku o tome na koji način ići dalje. Ali ono što je važno da Nestro u Rafineriji ulja Modriča i u Rafineriji nafte i u sistemu distribucije putem benzijskih pumpi neće smanjivati svoje poslovne aktivnosti. One će biti ovdje i dalje prisutan - poručio je Dodik.





