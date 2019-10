Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik definitivno je učinio mnogo više za godinu dana u Predsjedništvu BiH nego što je Mladen Ivanić u svojoj kompletnoj i sada već završenoj političkoj karijeri, rekao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević, komentarišući izjave Mladena Ivanića.

Radovan Kovačević / (Foto: RAS)

"Ivanić pribjegava jednoj vrsti napada kako bismo nekako zaboravili to da je nedavno bio predavač na Političkoj akademiji SDA, gdje je, ulizujući se valjda njima, nadajući se da će ponovo da ga izaberu za svog malog partnera, govorio kako je on taj koji je prenio sve značajne nadležnosti sa Republike Srpske na nivo BiH i kako je najzaslužniji za izgradnju države BiH", rekao je Kovačević komentarišući današnju izjavu Ivanića da Dodik nije uradio ništa u dosadašnjem dijelu svog mandata u Sarajevu.



Ovdje se, kaže Kovačević, ne radi o nečemu što mi izmišljamo ili fabrikujemo, već se radi o video-prilogu koji svako od građana može da pogleda na društvenoj mrežu Youtube i koji je objavila i SDA.



"Kada su u pitanju rezultati, moram da kažem da mi ne možemo da se izborimo sa njihovim rezultatima. Dakle, to je apsolutno smiješno. Mi bismo voljeli da su oni ostvarili bilo kakve rezultate i da su građani Republike Srpske imali bilo kakvu korist od toga što su oni bili u Savjetu ministara, ali nažalost, to se nije desilo. Jedino što se desilo je da su oni nanosili štetu ugledu, prvenstveno međunarodnom ugledu Republike Srpske", naveo je Kovačević.



On je naveo da je ministar spoljnih spolova u Savjetu ministara Igor Crnadak bio jedan od predvodnika lažne međunarodne kampanje u kojoj se u svim svjetskim medijima govorilo o tome da Republika Srpska navodno formira neke paravojne formacije i da će da izazove ratne sukobe.



"Dakle, oni su plasirali takve laži sa razlogom ne bi li nekako izazvali međunarodnu intervenciju i ne bi li nekako kroz tu međunarodnu intervenciju došlo od smjene vlasti, jer su svjesni da na izborima i kod građana Republike Srpske nemaju apsolutno nikakve šanse", rekao je Kovačević.



On je naveo da se njihov rezultat i njihova politika možda najbolje ogleda kroz izborni rezultat Ivanića, koji je doživio najubjedljiviji poraz u istoriji izbora Republike Srpske.



"Kada je u pitanju njihova priča o NATO-u, moram da kažem da je nekada u Republici Srpskoj postojao konsenzus svih političkih partija da je potrebno da RS i BiH idu ka članstvu u NATO i da su se u skladu sa tim konsenzusom, za koji su glasali sve političke stranke u Republici Srpskoj, ponašali predstavnici Republike Srpske na nivou BiH iz SNSD-a", rekao je Kovačević.



On ističe da je kasnije došlo do promjene stava u Republici Srpskoj, te da je u Narodnoj skupštini usvojena rezolucija o proglašenju vojne neutralnosti Republike Srpske, što je moralo da bude obaveza za sve predstavnike Republike Srpske na nivou BiH.



"Nažalost, Ivanić je par mjeseci poslije usvojio Strategiju spoljne politike BiH u kojoj je jasno naznačeno da je MAP, dakle, put prema članstvu u NATO dio kompromisa u BiH", rekao je Kovačević.



On je naveo da je to bila notorna laž i rigidno ignorisanje volje građana Republike Srpske iskazano u njenoj najznačajnijoj zakonodavnoj instituciji - Narodnoj skupštini.





(24sata.info)