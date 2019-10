Na konstituirajućoj sjednici Glavnog odbora SOCIJALDEMOKRATA BiH (SDBiH), koja je danas održana u Tuzli, izabrani su članovi Predsjedništva. Husein Tokić, izabran je za generalnog sekretara.

Foto: SD BIH

Izabrano je i preostalih 10 članova Predsjedništva SDBiH.



Prethodno su verifikovani mandati 81 člana Glavnog odbora, koji su izabrani na nedavno održanoj Osnivačkoj skupštini.



Izabrani članovi Predsjedništva SDBiH su: Hasan Muratović, Edin Delić, Mile Atlagić, Amela Zaimović, Nedžad Šećić, Zlatko Ercegović, Mirnes Mujkić, Aziz Čačković, Ziher Suljić I Aleksandra Ivković.



“Rješenjem Općinskog suda u Tuzli, Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine upisana je u jedinstveni registar političkih organizacija 25.09.2019. godine.



Nakon toga, SDBiH i u formalno-pravnom smislu djeluje u punom političkom kapacitetu na cijeloj teritoriji BiH.



Želimo istaknuti činjenicu da smo mi prva politička partija socijaldemokratske provenijencije sa sjedištem u Tuzli kao kolijevci socijaldemokratije ali sa jasnom i nedvojbenom namjerom da nastupamo kao državotvorna partija na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.



Pristupilo nam je nekoliko hiljada članova među kojima je značajan broj građana koji do sada nisu bili članovi ni jedne političke organizacije što je za nas jako ohrabrujuće, jer je jedan od naših ciljeva da probudimo i aktiviramo politički neaktivne građane kojih ima ogroman broj što potvrđuje i činjenica slabe izlaznosti građana na izbore. Kada je u pitanju Tuzla, moram se zahvaliti Žarki Vujoviću I Kerimu Isoviću na dosadašnjem radu u procesu formiranja Mjesnih organizacija u Tuzli.



Izašli smo iz okvira Tuzlankog kantona. Bivši gradonačelnik Brčkog Mirsad Đapo, predsjednik Pokreta za bolje Brčko pristupio je SDBIH, te najavio pristupanje članova Pokreta u SDBIH.



U narednom periodu očekujemo osnivanja u Zeničko-dobojskom kantonu, Unsko-sanskom kantonu, Kantonu Sarajevo i Srednjebosanskom kantonu, gdje već imamo zakazane inicijativne odbore koji će biti nukleus stvaranja SOCIJALDEMOKRATA BiH u tim regijama.” – istakao je Enver Bijedić, predsjednik Socijaldemokrata BiH



Na sjednici Glavnog odbora, donešeni su I zaključci:



USPOSTAVA VLASTI U BiH



GO SD BiH poziva ključne političke aktere da se izdignu iznad ličnih sujeta i okončaju proces uspostave vlasti u skladu sa izbornim zakonom, a spram obaveza prema svojim biračima i odgovornosti prema građanima BiH.



Ukoliko se u protivnom ništa ne poduzme do kraja novembra 2019.godine pozivamo Visokog predstavnika u BiH da iskoristi Bonske ovlasti i svim poslanicima tamo gdje nije formirana vlast po izborima 2018.godine ukine plate i naknade u skladu sa inicijativom Envera Bijedića.



MIGRANTSKA KRIZA



Bosnu i Hercegovinu već mjesecima potresa migrantska kriza, a državni organi kao ni organi i institucije entiteta ne poduzimaju adekvatne mjere na umanjenju ovog problema koji je na pragu eksaliranja.



Zahtijevamo od državne granične policije i Ministarstva sigurnosti da odlučnije i efikasnije priđu rješavanju migrantske krize, a entiteske vlasti da ostvare veći nivo saradnje i podrške jer će ovim tempom kriza očigledno obuhvatiti cijeli teritorij BiH bez obzira što entitet RS ne želi to vidjeti i kao svoj problem.



Smatramo potrebnim da Vijeće ministara BiH te entitetske vlade urgentno obezbijede minimalno 2 miliona KM kao intervenciju za USK i Tuzlanski kanton u cilju saniranja postojeće situacije za val migranata koji pristiže do početka naredne zime.



Odajemo priznanje crvenom križu FBiH, USK, TK i drugim nevladinim organizacijama i pojedincima koji su nesebičnim zalaganjem uticali na to da patnje kroz koje prolaze migranti budu manje.



Glavni odbor SD BiH daje punu podršku Vladi i Skupštini TK na čvrstom opredjeljenju da nakon neprihvatanja izvještaja javnih preduzeća i ustanova TK zatraži preispitivanje zakonitosti njihovog rada kroz angažovanje istražnih organa,



Finansijske policije, inspekcije i drugih nadležnih organa.



Ovakvim postupkom bit će ispunjena očekivanja velike većine građana koji su odbili da glasaju za predhodnu vlast zbog nebrojenih nezakonitosti koje su provodili u predhodnom mandatu.



(24sata.info)